Прошла жажда экзотики? Два игрока Аль-Насра готовы вернуться в Европу
Эмерик Лапорт и Секо Фофана намерены покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Два одноклубника звездного португальского нападающего Криштиану Роналду по «Аль-Насру» из Эр-Рияда могут в ближайшее время покинуть команду.
Сообщается, что защитник Эмерик Ляпорт и хавбек Секо Фофана находятся на карандаше у скаутов европейских клубов. Якобы к ним есть интерес со стороны представителей Английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.
И Ляпорт, и Фофана стали игроками «Аль-Насра» минувшим летом. В текущем сезоне на счету Эмерика Ляпорта за «Аль-Наср» во всех турнирах 20 матчей, два гола и 1 ассист. Фофана провел 17 игр, забил два мяча и оформил один ассист.
Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид получил отказ от Ляпорта, желая подписать с ним контракт.
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