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Испания
25 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 25 декабря 2023, 07:29
858
1

Реал получил отказ от одноклубника Роналду

Мадридцы думали о подписании Эмерика Ляпорта

25 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 25 декабря 2023, 07:29
858
1
Реал получил отказ от одноклубника Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Мадридский «Реал» обращался к защитнику клуба «Аль-Наср» Эмерику Ляпорту с предложением о переходе, но получил отказ.

«Сливочные» предлагали 29-летнему испанцу договор, видя в нем замену защитнику Давиду Алабе, который выбыл из строя надолго из-за разрыва крестообразных связок.

У «Реала» были планы арендовать Ляпорта до конца сезона.

Эмерик Ляпорт стал игроком «Аль-Наср» в августе 2023 года, перейдя из «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел 20 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Реал Мадрид Эмерик Ляпорт Ла Лига
Источник Marca
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Serhii P.
Ляпорт не дурак зриватися з насидженого місця, щоб кілька місяців побігати за "Реал" за меншу зарплату, ніж у саудитів.
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