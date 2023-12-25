Испания25 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 25 декабря 2023, 07:29
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Реал получил отказ от одноклубника Роналду
Мадридцы думали о подписании Эмерика Ляпорта
25 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 25 декабря 2023, 07:29
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Мадридский «Реал» обращался к защитнику клуба «Аль-Наср» Эмерику Ляпорту с предложением о переходе, но получил отказ.
«Сливочные» предлагали 29-летнему испанцу договор, видя в нем замену защитнику Давиду Алабе, который выбыл из строя надолго из-за разрыва крестообразных связок.
У «Реала» были планы арендовать Ляпорта до конца сезона.
Эмерик Ляпорт стал игроком «Аль-Наср» в августе 2023 года, перейдя из «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел 20 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
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Комментарии 1
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Ляпорт не дурак зриватися з насидженого місця, щоб кілька місяців побігати за "Реал" за меншу зарплату, ніж у саудитів.
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