Реал получил отказ от одноклубника Роналду

Мадридский «Реал» обращался к защитнику клуба «Аль-Наср» Эмерику Ляпорту с предложением о переходе, но получил отказ.

«Сливочные» предлагали 29-летнему испанцу договор, видя в нем замену защитнику Давиду Алабе, который выбыл из строя надолго из-за разрыва крестообразных связок.

У «Реала» были планы арендовать Ляпорта до конца сезона.

Эмерик Ляпорт стал игроком «Аль-Наср» в августе 2023 года, перейдя из «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел 20 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.