Кривбасс определился еще с тремя соперниками на сборе

Стали известны еще три соперника «Кривбасса» на сборе в испанском Аликанте, где команда будет тренироваться в течение месяца – с 15 января по 15 февраля.

25 января «Кривбасс» планирует сыграть с «Ференцварошем», 3 февраля – с датским «Хорсенсом», а 6-го со вторым составом «Брентфорда». Кстати, в составе английского клуба выступает 21-летний сын Дэвида Бекхэма – Ромео.

Ранее была достигнута договоренность о проведении контрольных матчей против таких соперников: «Пьяст» Польша (28.01), «Виборг» Дания (10.02), «Реал Мурсия» Испания (13.02).

Всего за месяц «Кривбасс» планирует сыграть около 10 контрольных матчей.

Ранее мы сообщали, что криворожане подписали первого зимнего новичка – хавбека Егора Твердохлиба.