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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 13:49 | Обновлено 11 января 2024, 13:56
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0

Кривбасс определился еще с тремя соперниками на сборе

Команда Юрия Вернидуба будет работать в Аликанте

11 января 2024, 13:49 | Обновлено 11 января 2024, 13:56
108
0
Кривбасс определился еще с тремя соперниками на сборе
ФК Кривбасс

Стали известны еще три соперника «Кривбасса» на сборе в испанском Аликанте, где команда будет тренироваться в течение месяца – с 15 января по 15 февраля.

25 января «Кривбасс» планирует сыграть с «Ференцварошем», 3 февраля – с датским «Хорсенсом», а 6-го со вторым составом «Брентфорда». Кстати, в составе английского клуба выступает 21-летний сын Дэвида Бекхэма – Ромео.

Ранее была достигнута договоренность о проведении контрольных матчей против таких соперников: «Пьяст» Польша (28.01), «Виборг» Дания (10.02), «Реал Мурсия» Испания (13.02).

Всего за месяц «Кривбасс» планирует сыграть около 10 контрольных матчей.

Ранее мы сообщали, что криворожане подписали первого зимнего новичка хавбека Егора Твердохлиба.

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Источник ФК Кривбасс
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