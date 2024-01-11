Источник: Полесье рассталось с опытным защитником
Карьеру в Житомире завершил Владислав Шаповал
28-летний защитник Владислав Шаповал получил в житомирском «Полесье» статус свободного агента и будет распоряжаться своей дальнейшей судьбой самостоятельно.
За «Полесье» Шаповал играл с лета 2021 года. На счету Владислава за житомирский клуб 40 матчей, 2 гола и 4 ассиста.
До перехода в «Полесье» Шаповал играл в составе «Агробизнеса» и «Волыни».
«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 32 очка.
Ранее стало известно, что житомирское «Полесье» отправилось на сбор в Испанию.
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