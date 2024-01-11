Источник: Полесье рассталось с опытным защитником

28-летний защитник Владислав Шаповал получил в житомирском «Полесье» статус свободного агента и будет распоряжаться своей дальнейшей судьбой самостоятельно.

За «Полесье» Шаповал играл с лета 2021 года. На счету Владислава за житомирский клуб 40 матчей, 2 гола и 4 ассиста.

До перехода в «Полесье» Шаповал играл в составе «Агробизнеса» и «Волыни».

«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 32 очка.

Ранее стало известно, что житомирское «Полесье» отправилось на сбор в Испанию.