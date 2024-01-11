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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 13:00 | Обновлено 11 января 2024, 13:13
857
0

Источник: Полесье рассталось с опытным защитником

Карьеру в Житомире завершил Владислав Шаповал

11 января 2024, 13:00 | Обновлено 11 января 2024, 13:13
857
0
Источник: Полесье рассталось с опытным защитником
ФК Полесье Житомир. Владислав Шаповал

28-летний защитник Владислав Шаповал получил в житомирском «Полесье» статус свободного агента и будет распоряжаться своей дальнейшей судьбой самостоятельно.

За «Полесье» Шаповал играл с лета 2021 года. На счету Владислава за житомирский клуб 40 матчей, 2 гола и 4 ассиста.

До перехода в «Полесье» Шаповал играл в составе «Агробизнеса» и «Волыни».

«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 32 очка.

Ранее стало известно, что житомирское «Полесье» отправилось на сбор в Испанию.

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Полесье Житомир Российская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
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