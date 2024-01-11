Полесье отправилось на сбор в Испанию
В составе житомирян есть потенциальный новичок
Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты житомирского «Полесья» отправились транзитом через Варшаву в Испанию, где проведут очередной этап подготовки к весенней части сезона.
По информации нашего источника, в составе делегации Александр Назаренко, восстановившийся после серьезной травмы, а также потенциальный новичок – Денис Ндукве из «Звягеля».
В Испании подопечные Юрия Калитвинцева проведут ряд контрольных поединков, в частности, 2 февраля их оппонентом станет шведский «Кальмар».
«Полесье» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.
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