Полесье отправилось на сбор в Испанию

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты житомирского «Полесья» отправились транзитом через Варшаву в Испанию, где проведут очередной этап подготовки к весенней части сезона.

По информации нашего источника, в составе делегации Александр Назаренко, восстановившийся после серьезной травмы, а также потенциальный новичок – Денис Ндукве из «Звягеля».

В Испании подопечные Юрия Калитвинцева проведут ряд контрольных поединков, в частности, 2 февраля их оппонентом станет шведский «Кальмар».

«Полесье» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.