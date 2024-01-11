ХАВИ: «Мы фавориты полуфинала Суперкубка, но нам будет сложно»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Осасуны».

«Мы не знаем плана «Осасуны», но знаем, что это сложный соперник с отличным тренером. Они могут прессинговать в разных зонах, в центре, по флангам... Это всегда доставляет нам трудности. Мы выиграли в Памплоне справедливо, но в Ла Лиге это стоило нам усилий.

Да, нас считают фаворитами полуфинала, и мы считаем, что это знак, но «Осасуна» доминирует во многих аспектах игры, и нам будет сложно. Мы не являемся фаворитами турнира, ведь есть еще и «Реал», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Отметим, что поединок между «Барселоной» и «Осасуной» пройдет 11 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель сыграет с мадридским «Реалом», который накануне в драматической борьбе обыграл земляков из «Атлетико» (5:3 в дополнительное время).