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  4. ХАВИ: «Мы фавориты полуфинала Суперкубка, но нам будет сложно»
Испания
11 января 2024, 13:21 |
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ХАВИ: «Мы фавориты полуфинала Суперкубка, но нам будет сложно»

Наставник «Барселоны» вспомнил непростую игру с соперником в Ла Лиге

11 января 2024, 13:21 |
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ХАВИ: «Мы фавориты полуфинала Суперкубка, но нам будет сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Осасуны».

«Мы не знаем плана «Осасуны», но знаем, что это сложный соперник с отличным тренером. Они могут прессинговать в разных зонах, в центре, по флангам... Это всегда доставляет нам трудности. Мы выиграли в Памплоне справедливо, но в Ла Лиге это стоило нам усилий.

Да, нас считают фаворитами полуфинала, и мы считаем, что это знак, но «Осасуна» доминирует во многих аспектах игры, и нам будет сложно. Мы не являемся фаворитами турнира, ведь есть еще и «Реал», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Отметим, что поединок между «Барселоной» и «Осасуной» пройдет 11 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель сыграет с мадридским «Реалом», который накануне в драматической борьбе обыграл земляков из «Атлетико» (5:3 в дополнительное время).

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Хави Барселона Осасуна Барселона - Осасуна Реал Мадрид Атлетико Мадрид Суперкубок Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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