Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/2 финала в Аделаиде
Из борьбы выбыла первая сеяная
Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
На этой стадии украинская теннисистка Марта Костюк уступила шестой сеяной Алене Остапенко из Латвии.
Аделаида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Екатерина Александрова – Елена Рыбакина [1] – 6:3, 6:3
Алена Остапенко [6] – Марта Костюк – 7:5, 6:3
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина – Лаура Зигемунд – техническая победа
Джессика Пегула [2] – Анастасия Павлюченкова [Q] – 6:7(1), 7:5, 6:4
Аделаида. Пары 1/2 финала
Екатерина Александрова – Алена Остапенко [6]
Дарья Касаткина – Джессика Пегула [2]
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