Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/2 финала в Аделаиде

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

На этой стадии украинская теннисистка Марта Костюк уступила шестой сеяной Алене Остапенко из Латвии.

Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Елена Рыбакина [1] – 6:3, 6:3

Алена Остапенко [6] – Марта Костюк – 7:5, 6:3

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина – Лаура Зигемунд – техническая победа

Джессика Пегула [2] – Анастасия Павлюченкова [Q] – 6:7(1), 7:5, 6:4

Аделаида. Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова – Алена Остапенко [6]

Дарья Касаткина – Джессика Пегула [2]