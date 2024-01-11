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WTA
11 января 2024, 13:33 | Обновлено 11 января 2024, 13:35
713
1

Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/2 финала в Аделаиде

Из борьбы выбыла первая сеяная

11 января 2024, 13:33 | Обновлено 11 января 2024, 13:35
713
1
Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/2 финала в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

На этой стадии украинская теннисистка Марта Костюк уступила шестой сеяной Алене Остапенко из Латвии.

Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Елена Рыбакина [1] – 6:3, 6:3
Алена Остапенко [6] – Марта Костюк – 7:5, 6:3

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина – Лаура Зигемунд – техническая победа
Джессика Пегула [2] – Анастасия Павлюченкова [Q] – 6:7(1), 7:5, 6:4

Аделаида. Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова – Алена Остапенко [6]
Дарья Касаткина – Джессика Пегула [2]

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Анастасия Павлюченкова Джессика Пегула Дарья Касаткина Марта Костюк Екатерина Александрова Елена Рыбакина Лаура Зигемунд Алена Остапенко WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Muskrat2
Тактична поразка, щоб не виснажитись перед АО. 
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