Экс-игрок Шахтера вошел в историю Кубка лиги Англии

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан стал самым возрастным игроком, который забил гол в полуфинальном матче Кубка английской лиги, после экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо (35 лет и 247 дней).

Бразильский легионер «дачников» в возрасте 35 лет и 154 дней отличился в матче с «Ливерпулем» (1:2) на «Энфилде».

Виллиан, который ранее среди прочего защищал цвета донецкого «Шахтера», играет за «Фулхэм» с сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне бразилец провел в чемпионате Англии 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.