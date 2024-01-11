Экс-игрок Шахтера вошел в историю Кубка лиги Англии
Виллиан стал одним из самых возрастных голеадоров турнира
Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан стал самым возрастным игроком, который забил гол в полуфинальном матче Кубка английской лиги, после экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо (35 лет и 247 дней).
Бразильский легионер «дачников» в возрасте 35 лет и 154 дней отличился в матче с «Ливерпулем» (1:2) на «Энфилде».
Виллиан, который ранее среди прочего защищал цвета донецкого «Шахтера», играет за «Фулхэм» с сентября 2022 года.
В нынешнем сезоне бразилец провел в чемпионате Англии 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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