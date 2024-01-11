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Англия
11 января 2024, 12:15 | Обновлено 11 января 2024, 12:27
244
0

Экс-игрок Шахтера вошел в историю Кубка лиги Англии

Виллиан стал одним из самых возрастных голеадоров турнира

11 января 2024, 12:15 | Обновлено 11 января 2024, 12:27
244
0
Экс-игрок Шахтера вошел в историю Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Виллиан стал самым возрастным игроком, который забил гол в полуфинальном матче Кубка английской лиги, после экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо (35 лет и 247 дней).

Бразильский легионер «дачников» в возрасте 35 лет и 154 дней отличился в матче с «Ливерпулем» (1:2) на «Энфилде».

Виллиан, который ранее среди прочего защищал цвета донецкого «Шахтера», играет за «Фулхэм» с сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне бразилец провел в чемпионате Англии 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Кубок английской лиги по футболу Фулхэм Ливерпуль Виллиан Фернандиньо
Источник Opta
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