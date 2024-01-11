Украина. Премьер лига11 января 2024, 11:55 | Обновлено 11 января 2024, 12:09
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Экс-игрок Динамо начал работать в бразильском клубе Гуарани
Данило Силва оказался востребованным на родине
11 января 2024, 11:55 | Обновлено 11 января 2024, 12:09
476
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Бывший защитник киевского «Динамо» Данило Силва нашел себе работу в бразильском клубе «Гуарани».
37-летний уроженец Сан-Паулу и еще два специалиста вошли в составе технического комитета клуба.
Сообщается, что бывший динамовец будет новым координатором комитета.
Напомним, Данило Силва выступал за «Динамо» с февраля 2010 по март 2017 года.
Ранее стало известно, что в свое время Данило Силва был готов играть за сборную Украины.
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