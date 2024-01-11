Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо начал работать в бразильском клубе Гуарани
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 11:55 | Обновлено 11 января 2024, 12:09
476
0

Экс-игрок Динамо начал работать в бразильском клубе Гуарани

Данило Силва оказался востребованным на родине

11 января 2024, 11:55 | Обновлено 11 января 2024, 12:09
476
0
Экс-игрок Динамо начал работать в бразильском клубе Гуарани
ФК Динамо Киев. Данило Силва

Бывший защитник киевского «Динамо» Данило Силва нашел себе работу в бразильском клубе «Гуарани».

37-летний уроженец Сан-Паулу и еще два специалиста вошли в составе технического комитета клуба.

Сообщается, что бывший динамовец будет новым координатором комитета.

Напомним, Данило Силва выступал за «Динамо» с февраля 2010 по март 2017 года.

Ранее стало известно, что в свое время Данило Силва был готов играть за сборную Украины.

По теме:
Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару
Какая команда УПЛ заработала угловых больше всех?
Академии Шахтера и Динамо попали в рейтинг самых прибыльных в мире
Данило Силва Динамо Киев Гуарани
Источник Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Футбол | 11 января 2024, 00:15 1
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико

10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании

ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
Футбол | 11 января 2024, 10:12 5
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной

«Записки футбольного болельщика» – о стыковых матчах главной команды страны

ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
Футбол | 10.01.2024, 21:22
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Футбол | 11.01.2024, 08:20
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Теннис | 11.01.2024, 04:59
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
09.01.2024, 11:38 10
Бокс
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 36
Футбол
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
ФОТО. У бывшего игрока сборной Украины и Шахтера родился сын
09.01.2024, 15:44 5
Футбол
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
09.01.2024, 16:08 7
Биатлон
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 2
Футбол
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
09.01.2024, 22:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем