Экс-игрок Динамо начал работать в бразильском клубе Гуарани

Бывший защитник киевского «Динамо» Данило Силва нашел себе работу в бразильском клубе «Гуарани».

37-летний уроженец Сан-Паулу и еще два специалиста вошли в составе технического комитета клуба.

Сообщается, что бывший динамовец будет новым координатором комитета.

Напомним, Данило Силва выступал за «Динамо» с февраля 2010 по март 2017 года.

Ранее стало известно, что в свое время Данило Силва был готов играть за сборную Украины.