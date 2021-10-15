Данило СИЛВА: «Хотел играть за сборную Украины, но предложений не было»

Экс-защитник «Динамо» Данило Силва признался, что хотел играть в составе сборной Украины.



«Почему я клал руку на сердце во время исполнения гимна Украины? Мой сын родился здесь. «Динамо» многое дало моей карьере. Я играл в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат. Этим я хотел выказать благодарность. Можно сказать, что я наполовину украинец. Мне очень нравится Украина.



Мог ли я играть за сборную Украины? После пяти лет в этой стране я мог получить украинский паспорт. Но УАФ не делал мне предложения играть за сборную. Хотел бы я за нее выступать? Да. Сейчас мне нравится, как играет сборная Украины. За пять лет произошла эволюция. Это хорошая и сильная команда», – сказал Силва.



Данило Силва провел в составе «Динамо» 222 матча в период с 2010 по 2017 годы.