Данило СИЛВА: «Хотел играть за сборную Украины, но предложений не было»

Экс-игрок «Динамо» считает себя на половину украинцем

  • 15.10.2021 12:03
  • 783 просмотра
  • 1 комментарий
Данило СИЛВА: «Хотел играть за сборную Украины, но предложений не было»
© Instagram. Данило Силва

Экс-защитник «Динамо» Данило Силва признался, что хотел играть в составе сборной Украины.
 
«Почему я клал руку на сердце во время исполнения гимна Украины? Мой сын родился здесь. «Динамо» многое дало моей карьере. Я играл в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат. Этим я хотел выказать благодарность. Можно сказать, что я наполовину украинец. Мне очень нравится Украина.
 
Мог ли я играть за сборную Украины? После пяти лет в этой стране я мог получить украинский паспорт. Но УАФ не делал мне предложения играть за сборную. Хотел бы я за нее выступать? Да. Сейчас мне нравится, как играет сборная Украины. За пять лет произошла эволюция. Это хорошая и сильная команда», – сказал Силва.
 
Данило Силва провел в составе «Динамо» 222 матча в период с 2010 по 2017 годы.

Источник — Динамомания

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Octopus
    Octopus, 15.10.2021 12:08
    +4
    «За пять лет произошла эволюция. Это хорошая и сильная команда»
    А клоуны на этом сайте уже перекрасились и любят рассказывать, что при Шевченко сборная только деградировала и тренер из него никакой!
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