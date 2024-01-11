Australian Open11 января 2024, 11:51 |
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ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
Элина и Скай идеально подобрали наряды
11 января 2024, 11:51 |
397
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, в какой форме сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
«adidas подготовил нас к Australian Open 2024 с нашими идеально подобранными нарядами», – подписала Элина общее фото с дочерью Скай, которая была одета в те же цвета, что и мама.
Свитолина, которая посеяна под 19-м номером, в первом круге сыграет против обладательницы wild card Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203).
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