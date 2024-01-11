ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, в какой форме сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«adidas подготовил нас к Australian Open 2024 с нашими идеально подобранными нарядами», – подписала Элина общее фото с дочерью Скай, которая была одета в те же цвета, что и мама.

Свитолина, которая посеяна под 19-м номером, в первом круге сыграет против обладательницы wild card Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203).