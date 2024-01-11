Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
Australian Open
11 января 2024, 11:51 |
397
0

ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024

Элина и Скай идеально подобрали наряды

11 января 2024, 11:51 |
397
0
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, в какой форме сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«adidas подготовил нас к Australian Open 2024 с нашими идеально подобранными нарядами», – подписала Элина общее фото с дочерью Скай, которая была одета в те же цвета, что и мама.

Свитолина, которая посеяна под 19-м номером, в первом круге сыграет против обладательницы wild card Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203).

По теме:
Даяна Ястремская – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Австралийский теннисист провел последний матч в карьере
Матча со Снигур не будет. Завацкая не смогла выйти в финал квалификации AO
Australian Open 2024 Элина Свитолина Скай Монфис фото
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Теннис | 11 января 2024, 04:59 13
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024

В ночь на 11 января состоялась жеребьевка 1/64 финала австралийского мейджора

На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
Футбол | 11 января 2024, 00:15 1
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико
На финал нужен Лунин? Стала известна оценка Кепы за матч Реал – Атлетико

10 января «сливочные» обыграли «матрасников» со счетом 5:3 в Суперкубке Испании

ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
Теннис | 11.01.2024, 10:59
ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
ВИДЕО. Теннисист съел чипсы из пачки болельщика во время матча
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Бокс | 10.01.2024, 19:44
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
Футбол | 11.01.2024, 10:12
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
ВИДЕО. Слезы Шевченко, ошибки Шовковского... Проклятые плей-офф сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 2
Футбол
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Валенсия определилась с будущим Яремчука
09.01.2024, 16:31 3
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 4
Футбол
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
09.01.2024, 11:38 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем