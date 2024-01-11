Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Левый берег» планирует провести 12 спаррингов
Украина. Первая лига
11 января 2024, 10:54 | Обновлено 11 января 2024, 11:03
68
0

«Левый берег» планирует провести 12 спаррингов

В команде произошли кадровые изменения

11 января 2024, 10:54 | Обновлено 11 января 2024, 11:03
68
0
«Левый берег» планирует провести 12 спаррингов
ФК Левый берег

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Левый берег» свой первый спарринг в 2024 году сыграет 20 января с воспитанниками клубной Академии, 23 января подопечные Виталия Первака померятся силами с мировской «Дружбой», а 27 – с молодежным составом «Зари». 2 февраля киевляне встретятся с «Викторией», а 10 – с «Черниговом». Всего запланировано проведение 12 спаррингов, остальные соперники еще уточняются.

По информации нашего источника, больше не будут выступать за «Левый берег» Олег Янковский, Денис Голуб, Олег Вакуленко и Юрий Репета. Первым зимним новичком стал бразильский легионер Сидней. Киевляне собираются усилиться еще квартетом новобранцев.

Пока «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 36 очков.

Ранее главный тренер «Левого берега» отметил, что клуб будет бороться за выход в УПЛ.

По теме:
Агробизнес определился со спаррингами в зимнее межсезонье
ИВАЩЕНКО: «До отъезда на сбор в Турцию больше новичков не будет»
Полесье вышло из отпуска. Один из лидеров УПЛ будет работать в Испании
Левый берег учебно-тренировочные сборы инсайд Дружба Мировка Заря Луганск U-19 Виктория Сумы (Николаевка) Чернигов Юрий Репета
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Футбол | 10 января 2024, 13:40 36
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул

Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее

ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
Теннис | 11 января 2024, 07:34 2
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк

Алена обыграла Марту в двух сетах в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Хоккей | 10.01.2024, 09:55
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон | 10.01.2024, 16:47
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Футбол | 11.01.2024, 08:20
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 2
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 4
Футбол
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
09.01.2024, 16:08 7
Биатлон
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
09.01.2024, 21:36 1
Футбол
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
09.01.2024, 18:17 1
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем