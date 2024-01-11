«Левый берег» планирует провести 12 спаррингов

Как стало известно Sport.ua, перволиговый «Левый берег» свой первый спарринг в 2024 году сыграет 20 января с воспитанниками клубной Академии, 23 января подопечные Виталия Первака померятся силами с мировской «Дружбой», а 27 – с молодежным составом «Зари». 2 февраля киевляне встретятся с «Викторией», а 10 – с «Черниговом». Всего запланировано проведение 12 спаррингов, остальные соперники еще уточняются.

По информации нашего источника, больше не будут выступать за «Левый берег» Олег Янковский, Денис Голуб, Олег Вакуленко и Юрий Репета. Первым зимним новичком стал бразильский легионер Сидней. Киевляне собираются усилиться еще квартетом новобранцев.

Пока «Левый берег» занимает третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 36 очков.

Ранее главный тренер «Левого берега» отметил, что клуб будет бороться за выход в УПЛ.