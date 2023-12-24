Тренер Левого берега: Мы претендуем на УПЛ, будем бороться

Киевская команда смело может претендовать на звание «Нарушитель покоя» в Первой лиге. Возобновив выступления в ПФЛ после полуторагодичного перерыва, «Левый берег» на одном дыхании прошел дистанцию осенней части сезона и оказался на виду в Чемпионской группе.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Левого берега» Виталий Первак рассказал, как у него возник вариант со столичным клубом, дал оценку подопечным за сыгранный первый этап, поделился планами.

– После того, как в позапрошлом году тренерский штаб «Александрии» во главе с Владимиром Шараном ушел в отставку, я долго без работы не оставался: был помощником Андрея Купцова в тернопольской «Ниве». Как-то позвонил президент ФК «Левый берег» Николай Лавренко, предложил встретиться и после довольно длительного обмена мнениями спросил, готов ли я возглавить киевскую команду, которая собирается возобновить выступления в ПФЛ? Николая Николаевича знал хорошо, ведь в свое время он возглавлял ФК «Александрия», где я тренировал, чувствовал, что такие предложения встречаются очень редко и дал согласие. Ибо все в жизни рано или поздно случается впервые, сколько еще быть на вторых ролях?

– Вы больше восьми лет были ассистентом Владимира Шарана в «Александрии», и что из его, так сказать, творческой лаборатории, взяли бы себе на вооружении, оказавшись у руля?

– Владимир Богданович, прежде всего, сильный мотиватор, любит порядок, как на футбольном поле, так и в быту. У него не было любимцев, не терпит фальши.

– А если бы Шаран встал у руля именитой команды и предложил снова стать его помощником, то оставили бы «Левый берег»?

– Нет, потому что я не из тех, кто не доводит начатое дело до конца.

– Тогда уточните, какую поставил перед Вами задачу Николай Лавренко, когда вы постепенно комплектовали команду?

– Кстати, это было довольно сложное дело, ведь приходилось рассчитывать преимущественно на свободных агентов – прошлый сезон был в разгаре. Помогало то, что у меня была надежная поддержка: Андрей Запорожян долгое время играл под моей опекой за «Александрию», с тренером по физподготовке Виталием Захарченко также вместе работали в этой команде Кировоградщины, а с тренером вратарей Олегом Дибровой наши пути пересекались в «Ниве» Тернополь. Еще один тренер – Андрей Ущаповский работал в «Левом береге» раньше, когда он только пробивался в Первую лигу. Всегда был готов подставить плечо и вице-президент ФК «Левый берег» Игорь Матаков, с которым мы тоже старые знакомые по «Александрии».

– Настоящий александрийский десант в столице.

– Если учесть, что администратор «Левого берега» Александр Дробот раньше тоже был связан с «Александрией», то комментарии действительно лишние. И во главе этого коллектива Николай Николаевич Лавренко, которого я считаю наиболее профессиональным президентом футбольного клуба. Потому что когда он возглавлял «Александрию», то позаботился не только о создании боеспособной команды, но и о том, чтобы клуб имел современную инфраструктуру. Остался Лавренко верен себе, когда возглавил «Левый берег». К нашим услугам отличная спортивная база со стадионом с идеальным газоном, комплексом запасных полей, реабилитационным центром. А скоро станем хозяевами манежа с футбольным полем стандартных размеров. Поверьте, очень хочется, чтобы футболисты «Левого берега» по классу соответствовали уровню клубной инфраструктуры. Что касается ответа на ваш вопрос о задачах, которые поставил Лавренко перед командой, то он сказал, что нужно настраиваться на победу в каждом поединке, а уже во время зимнего перерыва конкретизируем цель.

– И такой разговор уже состоялся?

– Нет, думаю, все подробно проанализируем во второй половине января, когда команда начнет подготовку к весенним испытаниям. Пока что «Левый берег» реально претендует на участие в стыковых матчах за повышение в классе, впрочем, шансы на прямую путевку в УПЛ также остаются.

– Как бы Вы оценили игру своих подопечных минувшей осенью по пятибалльной системе?

– На твердую четверку они наиграли. Были только два матча, где я остался недоволен своими ребятами: дома с «Полтавой» и в гостях с «Ингульцем».

– Наблюдая за календарными поединками «Левого берега», заметно, что действия киевлян напоминают игру «Александрии» под руководством Шарана.

– Пожалуй, это потому, что у нас также на вооружении тактическая схема 4-2-3-1 с опорными полузащитниками, заточенными не только на разрушительную работу, но и агрессивность при наступлении.

– Можно ли сказать, что у «Левого берега» длинная скамья запасных?

– Те 18 игроков, которых я чаще выпускал на поле, практически равны по классу, каждый из них заслуживает на месте в старте. Хотя, конечно, нужно стараться, чтобы конкуренция была еще более острой. Вот почему следует усилиться еще 2-3 новичками.

– Это с учетом первого зимнего новобранца – бразильца Сиднея?

– Нет, имею в виду тех футболистов, с которыми мы еще ведем переговоры. А Сидней нам поможет, он может сыграть как на левом фланге обороны, так и левым центральным защитником, кстати, владеет украинским языком. Сказывается, что ранее в течение двух лет выступал за львовский «Рух».

– Кого можно назвать лидерами «Левого берега»?

– Андрея Спивакова, Руслана Дедуха, Эрнеста Астахова. Хотя, на мой взгляд, «Левый берег» силен командой.

– И все же, если Лавренко через месяц поставит перед командой задачу пробиться в Премьер-лигу?

– То, что с мотивацией проблем не будет – гарантирую. Футболисты «Левого берега» голодны к большим победам и постараются в каждом матче демонстрировать все, что умеют. А уже на финише увидим, что из этого выйдет.