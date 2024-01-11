Australian Open11 января 2024, 10:45 |
646
0
Австралийский теннисист провел последний матч в карьере
Джон Миллман больше не будет играть в одиночном разряде
11 января 2024, 10:45 |
646
0
Австралийский теннисист Джон Миллман провел последний матч в карьере. Во втором круге квалификации Australian Open 34-летний австралиец уступил Алексу Молчану (4:6, 3:6).
В ноябре прошлого года Миллман анонсировал уход из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии 2024.
Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33. В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.
Отметим, что Джон планирует учиться в Технологическом университете Квинсленда.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 января 2024, 19:44 2
Американец блеснул способностями прогнозиста
Футбол | 10 января 2024, 12:47 0
Клейтон Шавьер обвиняется в неуплате алиментов
Теннис | 11.01.2024, 08:19
Теннис | 11.01.2024, 06:05
Футбол | 11.01.2024, 03:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.01.2024, 11:38 10
10.01.2024, 16:47 22
09.01.2024, 21:26 12
10.01.2024, 13:40 36
09.01.2024, 18:17 1
11.01.2024, 00:15 1
10.01.2024, 07:40 7