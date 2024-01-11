Австралийский теннисист провел последний матч в карьере

Австралийский теннисист Джон Миллман провел последний матч в карьере. Во втором круге квалификации Australian Open 34-летний австралиец уступил Алексу Молчану (4:6, 3:6).

В ноябре прошлого года Миллман анонсировал уход из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии 2024.

Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33. В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.

Отметим, что Джон планирует учиться в Технологическом университете Квинсленда.