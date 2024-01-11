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Australian Open
11 января 2024, 10:45 |
646
0

Австралийский теннисист провел последний матч в карьере

Джон Миллман больше не будет играть в одиночном разряде

11 января 2024, 10:45 |
646
0
Австралийский теннисист провел последний матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Миллман

Австралийский теннисист Джон Миллман провел последний матч в карьере. Во втором круге квалификации Australian Open 34-летний австралиец уступил Алексу Молчану (4:6, 3:6).

В ноябре прошлого года Миллман анонсировал уход из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии 2024.

Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33. В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.

Отметим, что Джон планирует учиться в Технологическом университете Квинсленда.

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Джон Миллман Алекс Молчан Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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