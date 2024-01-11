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Испания
11 января 2024, 10:30 | Обновлено 11 января 2024, 10:38
214
0

Вопреки всему и Кепе. Реал довел до юбилея серию матчей без поражений

«Галактикос» позабыли горечь поражений

11 января 2024, 10:30 | Обновлено 11 января 2024, 10:38
214
0
Вопреки всему и Кепе. Реал довел до юбилея серию матчей без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 января, мадридский «Реал» в полуфинальном матче Суперкубка Испании обыграл «Атлетико» со счетом 5:3.

Выигрыш позволил «галактикос» довести серию без поражений в нынешнем сезоне до 20 матчей.

В последний раз на официальной уровне команда Карло Анчелотти уступала 24 сентября. Это случилось в игре чемпионата Испании с «Атлетико» (1:3). Затем в последующих 20 поединках во всех турнирах «сливочные» обыгрывали «Лас-Пальмас» (2:0), «Жирону» (3:0), дважды «Наполи» (3:2 и 4:2), «Осусуну» (4:0), дважды «Брагу» (2:1 и 3:0), «Барселону» (2:1), «Валенсию» (5:1), «Кадис» (3:0), «Гранаду» (2:0), «Унион Берлин» (3:2), «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Мальорку» (1:0). Также мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) и «Бетисом» (1:1).

Свой следующий матч «Реал» проведет в воскресенье, 14 января. Это будет финал Суперкубка Испании. «Сливочным» будет противостоять победитель пары «Барселона» – «Осасуна».

Ранее сообщалось, что фаны «Реала» хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка Испании.

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Источник Sport.ua
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