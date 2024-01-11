«Ребенок с огромным сердцем». Игрок Челси высказался о Мудрике

Нападающий лондонского клуба «Челси» Анжело Габриэл, который сейчас выступает на правах аренды во французском «Страсбурге», высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике.

«Очень скучаю по Мудрику, он мне как брат, я с ним очень быстро подружился в «Челси». Нам легко было найти общий язык, потому что в «Шахтере» было много бразильцев, с которыми он играл. Мудрик – ребенок с огромным сердцем», – рассказал Анжело Габриэл.

Мудрик в этом сезоне провел за «Челси» в общей сложности 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее английские эксперты расхвалили игру украинца.