«Ребенок с огромным сердцем». Игрок Челси высказался о Мудрике
Анжело Габриэл – об украинском вингера
Нападающий лондонского клуба «Челси» Анжело Габриэл, который сейчас выступает на правах аренды во французском «Страсбурге», высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике.
«Очень скучаю по Мудрику, он мне как брат, я с ним очень быстро подружился в «Челси». Нам легко было найти общий язык, потому что в «Шахтере» было много бразильцев, с которыми он играл. Мудрик – ребенок с огромным сердцем», – рассказал Анжело Габриэл.
Мудрик в этом сезоне провел за «Челси» в общей сложности 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее английские эксперты расхвалили игру украинца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее
Андрей поздравил команду после победы над «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании