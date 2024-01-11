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  4. «Ребенок с огромным сердцем». Игрок Челси высказался о Мудрике
Англия
11 января 2024, 10:13 |
1162
0

«Ребенок с огромным сердцем». Игрок Челси высказался о Мудрике

Анжело Габриэл – об украинском вингера

11 января 2024, 10:13 |
1162
0
«Ребенок с огромным сердцем». Игрок Челси высказался о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Нападающий лондонского клуба «Челси» Анжело Габриэл, который сейчас выступает на правах аренды во французском «Страсбурге», высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике.

«Очень скучаю по Мудрику, он мне как брат, я с ним очень быстро подружился в «Челси». Нам легко было найти общий язык, потому что в «Шахтере» было много бразильцев, с которыми он играл. Мудрик – ребенок с огромным сердцем», – рассказал Анжело Габриэл.

Мудрик в этом сезоне провел за «Челси» в общей сложности 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее английские эксперты расхвалили игру украинца.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Страсбург
Источник Twitter
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