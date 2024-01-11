Досталось и Мудрику. Экс-игрок Челси назвал причину неудач команды

Бывший защитник лондонского «Челси» Уэйн Бридж высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. 43-летний экс-футболист встал на защиту тренера «синих» Маурисио Почеттино, заявив, что он не пользуется поддержкой игроков своей команды.

«Маурисио действительно хороший тренер. Его подводят игроки. Я бы хотел, чтобы ему дали время, но иногда происходит и наоборот. Честно говоря, с ума можно сойти от того, сколько «Челси» потратил в последнее время на игроков, но привлекают ли они лучших? Думаю, есть другие команды, которые покупают действительно топ-игроков. И это не «Челси», а «Ман Сити», «Арсенал», испанские клубы. Мне бы очень хотелось, чтобы Почеттино дали время проявить себя», – заявил Бридж.

Как известно, Маурисио Почеттино возглавляет «Челси» с лета этого года. Сейчас «пенсионеры» в таблице АПЛ занимают 10-е место, имея 28 очков после 20 матчей.

Ранее журналист назвал странную причину, из-за которой «Челси» не уволит Почеттино.