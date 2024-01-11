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  4. Досталось и Мудрику. Экс-игрок Челси назвал причину неудач команды
Англия
11 января 2024, 09:13 | Обновлено 11 января 2024, 09:21
277
0

Досталось и Мудрику. Экс-игрок Челси назвал причину неудач команды

Уэйн Бридж выступил с критикой в адрес игроков команды

11 января 2024, 09:13 | Обновлено 11 января 2024, 09:21
277
0
Досталось и Мудрику. Экс-игрок Челси назвал причину неудач команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино (справа)

Бывший защитник лондонского «Челси» Уэйн Бридж высказался о результатах команды в нынешнем сезоне. 43-летний экс-футболист встал на защиту тренера «синих» Маурисио Почеттино, заявив, что он не пользуется поддержкой игроков своей команды.

«Маурисио действительно хороший тренер. Его подводят игроки. Я бы хотел, чтобы ему дали время, но иногда происходит и наоборот. Честно говоря, с ума можно сойти от того, сколько «Челси» потратил в последнее время на игроков, но привлекают ли они лучших? Думаю, есть другие команды, которые покупают действительно топ-игроков. И это не «Челси», а «Ман Сити», «Арсенал», испанские клубы. Мне бы очень хотелось, чтобы Почеттино дали время проявить себя», – заявил Бридж.

Как известно, Маурисио Почеттино возглавляет «Челси» с лета этого года. Сейчас «пенсионеры» в таблице АПЛ занимают 10-е место, имея 28 очков после 20 матчей.

Ранее журналист назвал странную причину, из-за которой «Челси» не уволит Почеттино.

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Уэйн Бридж Челси Маурисио Почеттино
Источник The Mirror
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