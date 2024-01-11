Киченок и Остапенко снялись с турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

Украинка и Алена Остапенко из Латвии снялись с турнира перед полуфинальным матчем против титулованного французского дуэта Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

Ранее Киченок и Остапенко вышли в полуфинал без борьбы. С матча с ними снялись Катерина Синякова и Александра Саснович.

Отметим, что другой полуфинальный матч также не был сыгран. Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд не вышли на матч с Беатрис Хаддад Майей и Тейлор Таунсенд.