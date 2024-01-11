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WTA
11 января 2024, 08:40 | Обновлено 11 января 2024, 08:42
242
0

Киченок и Остапенко снялись с турнира в Аделаиде

Людмила и Алена не сыграют в парном полуфинале

11 января 2024, 08:40 | Обновлено 11 января 2024, 08:42
242
0
Киченок и Остапенко снялись с турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

Украинка и Алена Остапенко из Латвии снялись с турнира перед полуфинальным матчем против титулованного французского дуэта Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

Ранее Киченок и Остапенко вышли в полуфинал без борьбы. С матча с ними снялись Катерина Синякова и Александра Саснович.

Отметим, что другой полуфинальный матч также не был сыгран. Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд не вышли на матч с Беатрис Хаддад Майей и Тейлор Таунсенд.

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Людмила Киченок Кристина Младенович Каролин Гарсия Алена Остапенко WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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