ВИДЕО. Как Костюк уступила победительнице Ролан Гаррос 2017 в Аделаиде

В ночь на 11 января состоялся матч 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между теннисистками Мартой Костюк (WTA 41) и Аленой Остапенко (Латвия, WTA 12).

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Алены. Остапенко пробилась в полуфинал соревнований, где сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.

Отметим, что Остапенко является победительницей Ролан Гаррос 2017. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA – 5-я строчка.

ВИДЕО. Как Костюк уступила победительницей Ролан Гаррос 2017 в Аделаиде