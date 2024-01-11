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  4. ВИДЕО. Как Костюк уступила победительнице Ролан Гаррос 2017 в Аделаиде
WTA
11 января 2024, 07:47 |
532
0

ВИДЕО. Как Костюк уступила победительнице Ролан Гаррос 2017 в Аделаиде

Марта не сумела пробиться в полуфинал турнира, проиграв Алене Остапенко

11 января 2024, 07:47 |
532
0
ВИДЕО. Как Костюк уступила победительнице Ролан Гаррос 2017 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 11 января состоялся матч 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между теннисистками Мартой Костюк (WTA 41) и Аленой Остапенко (Латвия, WTA 12).

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Алены. Остапенко пробилась в полуфинал соревнований, где сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.

Отметим, что Остапенко является победительницей Ролан Гаррос 2017. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA – 5-я строчка.

ВИДЕО. Как Костюк уступила победительницей Ролан Гаррос 2017 в Аделаиде

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Источник Sport.ua
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