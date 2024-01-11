ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
Алена обыграла Марту в двух сетах в четвертьфинале турнира в Аделаиде
В ночь на 11 января состоялся матч 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между теннисистками Мартой Костюк (WTA 41) и Аленой Остапенко (Латвия, WTA 12).
Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Алены. Остапенко пробилась в полуфинал соревнований, где сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.
После завершения поединка с Костюк Остапенко подошла к украинским фанатам и подписала для них флаг Украины, перекинувшись парой слов.
Отец Алены – бывший украинский футболист Евгений Остапенко, который родился в Запорожье.
Отметим, что Остапенко также выступает и в парном разряде на турнире в Аделаиде. Ее напарница – украинка Людмила Киченок. Украинско-латвийский тандем в полуфинале сыграет против пары Каролин Гарсия / Кристина Младенович.
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
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