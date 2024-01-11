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  4. ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
WTA
11 января 2024, 07:34 | Обновлено 11 января 2024, 07:37
2651
1

ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк

Алена обыграла Марту в двух сетах в четвертьфинале турнира в Аделаиде

11 января 2024, 07:34 | Обновлено 11 января 2024, 07:37
2651
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ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

В ночь на 11 января состоялся матч 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между теннисистками Мартой Костюк (WTA 41) и Аленой Остапенко (Латвия, WTA 12).

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Алены. Остапенко пробилась в полуфинал соревнований, где сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.

После завершения поединка с Костюк Остапенко подошла к украинским фанатам и подписала для них флаг Украины, перекинувшись парой слов.

Отец Алены – бывший украинский футболист Евгений Остапенко, который родился в Запорожье.

Отметим, что Остапенко также выступает и в парном разряде на турнире в Аделаиде. Ее напарница – украинка Людмила Киченок. Украинско-латвийский тандем в полуфинале сыграет против пары Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк

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Марта Костюк Алена Остапенко WTA Аделаида фото флаг Украины
Источник Sport.ua
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