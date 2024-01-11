В ночь на 11 января состоялся матч 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между теннисистками Мартой Костюк (WTA 41) и Аленой Остапенко (Латвия, WTA 12).

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Алены. Остапенко пробилась в полуфинал соревнований, где сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова.

После завершения поединка с Костюк Остапенко подошла к украинским фанатам и подписала для них флаг Украины, перекинувшись парой слов.

Отец Алены – бывший украинский футболист Евгений Остапенко, который родился в Запорожье.

Отметим, что Остапенко также выступает и в парном разряде на турнире в Аделаиде. Ее напарница – украинка Людмила Киченок. Украинско-латвийский тандем в полуфинале сыграет против пары Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк