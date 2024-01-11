ВИДЕО. Главный козырь БиГ в матче с Украиной сделал 11-й хет-трик в карьере

10 января состоялось 4 матча 16-го тура чемпионата Турции по футболу.

В центральном поединке дня 37-летний боснийский форвард Эдин Джеко оформил хет-трик за «Фенербахче» и помог своей команде разгромить «Коньяспор» со счетом 7:1.

Для Джеко это 11-й хет-трик в карьере. Эдин является ключевым игроком сборной Боснии и Герцеговины. 21 марта БиГ сыграет против Украины в плей-офф Евро-2024.

В еще двух поединках 16-го тура Суперлиги Турции была зафиксирована ничья: «Хатайспор» – «Кайсериспор» (0:0), «Адана Демирспор» – «Истанбулспор» (2:2).

«Карагюмрок» на своем поле выиграл у «Кайсериспора» 4:1.

Чемпионат Турции по футболу. 16-й тур. 10 января

Фенербахче – Коньяспор – 7:1

Голы: Джеко, 11 (пен.), 32, 40, Мюлдюр, 42, Шиманский, 44, Батшуайи, 63, Язгылы, 83 (автогол)

Другие результаты дня:

Карагюмрюк – Кайсериспор – 4:1

Хатайспор – Газиантеп – 0:0

Адана Демирспор – Истанбулспор – 2:2

Таблица чемпионата Турции 2023/24

Видеообзор матча Фенербахче – Коньяспор – 7:1 (хет-трик Джеко)