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Чемпионат Турции
Адана Демирспор
10.01.2024 19:00 – FT 2 : 2
Истанбулспор
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Турция
11 января 2024, 05:38 | Обновлено 11 января 2024, 05:42
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ВИДЕО. Главный козырь БиГ в матче с Украиной сделал 11-й хет-трик в карьере

Эдин Джеко помог «Фенербахче» разгромить «Коньяспор» 7:1

11 января 2024, 05:38 | Обновлено 11 января 2024, 05:42
454
0
ВИДЕО. Главный козырь БиГ в матче с Украиной сделал 11-й хет-трик в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

10 января состоялось 4 матча 16-го тура чемпионата Турции по футболу.

В центральном поединке дня 37-летний боснийский форвард Эдин Джеко оформил хет-трик за «Фенербахче» и помог своей команде разгромить «Коньяспор» со счетом 7:1.

Для Джеко это 11-й хет-трик в карьере. Эдин является ключевым игроком сборной Боснии и Герцеговины. 21 марта БиГ сыграет против Украины в плей-офф Евро-2024.

В еще двух поединках 16-го тура Суперлиги Турции была зафиксирована ничья: «Хатайспор» – «Кайсериспор» (0:0), «Адана Демирспор» – «Истанбулспор» (2:2).

«Карагюмрок» на своем поле выиграл у «Кайсериспора» 4:1.

Чемпионат Турции по футболу. 16-й тур. 10 января

Фенербахче – Коньяспор – 7:1

Голы: Джеко, 11 (пен.), 32, 40, Мюлдюр, 42, Шиманский, 44, Батшуайи, 63, Язгылы, 83 (автогол)

Другие результаты дня:

  • Карагюмрюк – Кайсериспор – 4:1
  • Хатайспор – Газиантеп – 0:0
  • Адана Демирспор – Истанбулспор – 2:2

Таблица чемпионата Турции 2023/24

Видеообзор матча Фенербахче Коньяспор – 7:1 (хет-трик Джеко)

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Демеако Дуэни (Истанбулспор).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Модестас Воробьёвас (Истанбулспор).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Гравильон (Адана Демирспор).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Бараси (Адана Демирспор).
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Источник Sport.ua
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