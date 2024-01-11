ВИДЕО. Главный козырь БиГ в матче с Украиной сделал 11-й хет-трик в карьере
Эдин Джеко помог «Фенербахче» разгромить «Коньяспор» 7:1
10 января состоялось 4 матча 16-го тура чемпионата Турции по футболу.
В центральном поединке дня 37-летний боснийский форвард Эдин Джеко оформил хет-трик за «Фенербахче» и помог своей команде разгромить «Коньяспор» со счетом 7:1.
Для Джеко это 11-й хет-трик в карьере. Эдин является ключевым игроком сборной Боснии и Герцеговины. 21 марта БиГ сыграет против Украины в плей-офф Евро-2024.
В еще двух поединках 16-го тура Суперлиги Турции была зафиксирована ничья: «Хатайспор» – «Кайсериспор» (0:0), «Адана Демирспор» – «Истанбулспор» (2:2).
«Карагюмрок» на своем поле выиграл у «Кайсериспора» 4:1.
Чемпионат Турции по футболу. 16-й тур. 10 января
Фенербахче – Коньяспор – 7:1
Голы: Джеко, 11 (пен.), 32, 40, Мюлдюр, 42, Шиманский, 44, Батшуайи, 63, Язгылы, 83 (автогол)
Другие результаты дня:
- Карагюмрюк – Кайсериспор – 4:1
- Хатайспор – Газиантеп – 0:0
- Адана Демирспор – Истанбулспор – 2:2
Таблица чемпионата Турции 2023/24
Видеообзор матча Фенербахче – Коньяспор – 7:1 (хет-трик Джеко)
Full time: Fenerbahçe 7-1 T. Konyaspor 💪#FBvKON pic.twitter.com/a0CiG0KDMO— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) January 10, 2024
События матча
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