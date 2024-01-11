ВИДЕО. Рюдигер ущипнул Морату за грудь. Форварду явно это не понравилось
10 января «Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 5:3
10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.
Во время поединка произошел забавный эпизод. Защитник «сливочных» Антонио Рюдигер ущипнул форварда «матрасников» Альваро Морату за грудь. Альваро это явно не понравилось, и он оттолкнул немецкого центрбека.
Рюдигер за игру успел оформить и гол, и автогол. Мората отыграл все основное время поединка, после чего был заменен на Анхеля Корреа. Голевыми действиями испанский нападающий не отметился.
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».
ВИДЕО. Рюдигер ущипнул Морату за грудь. Форварду явно это не понравилось
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