ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды

10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.

После завершения встречи украинец сделал репост публикации официального аккаунта «Реала» к себе в сториз.

«Equiapazo 🤍🔝💪👏», – подписал Андрей.

В переводе означает: «Команда».

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».

ФОТО. Лунин одним словом оценил матч Реала, в котором Кепа пропустил дважды