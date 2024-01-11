ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
Андрей поздравил команду после победы над «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.
После завершения встречи украинец сделал репост публикации официального аккаунта «Реала» к себе в сториз.
«Equiapazo 🤍🔝💪👏», – подписал Андрей.
В переводе означает: «Команда».
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против победителя встречи «Барселона» – «Осасуна».
ФОТО. Лунин одним словом оценил матч Реала, в котором Кепа пропустил дважды
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