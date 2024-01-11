Бенфика – Брага – 3:2. Рикошет и супергол в ворота Трубина. Видео голов
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10 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Трубин пропустил на старте поединка после обидного рикошета (автогол Жоау Мариу на 8-й минуте), а также не сумел спасти команду после супервыстрела Родриго Саласара.
Кубок Португалии. 1/8 финала. 10 января
Бенфика – Брага – 3:2
Голы: Рафа Силва, 42, Кабрал, 45, Эурснес, 70 – Жоау Мариу, 8 (автогол), Саласар, 49
Видео голов и обзор матча:
События матча
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