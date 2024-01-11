10 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Трубин пропустил на старте поединка после обидного рикошета (автогол Жоау Мариу на 8-й минуте), а также не сумел спасти команду после супервыстрела Родриго Саласара.

Кубок Португалии. 1/8 финала. 10 января

Бенфика – Брага – 3:2

Голы: Рафа Силва, 42, Кабрал, 45, Эурснес, 70 – Жоау Мариу, 8 (автогол), Саласар, 49

Видео голов и обзор матча: