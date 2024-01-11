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Кубок Португалии
Бенфика
10.01.2024 22:45 – FT 3 : 2
Брага
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Португалия
11 января 2024, 02:51 |
187
0

Бенфика – Брага – 3:2. Рикошет и супергол в ворота Трубина. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Португалии

11 января 2024, 02:51 |
187
0
Бенфика – Брага – 3:2. Рикошет и супергол в ворота Трубина. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

10 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Трубин пропустил на старте поединка после обидного рикошета (автогол Жоау Мариу на 8-й минуте), а также не сумел спасти команду после супервыстрела Родриго Саласара.

Кубок Португалии. 1/8 финала. 10 января

Бенфика – Брага – 3:2

Голы: Рафа Силва, 42, Кабрал, 45, Эурснес, 70 – Жоау Мариу, 8 (автогол), Саласар, 49

Видео голов и обзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
8’
ГОЛ ! Автогол забил Жоау Мариу (Бенфика).
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Бенфика Брага Кубок Португалии по футболу автогол Жоау Мариу Анатолий Трубин Рафа Силва Артур Кабрал Фредрик Эурснес
Источник Sport.ua
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