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Кубок Португалии
Бенфика
10.01.2024 22:45 - : -
Брага
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Португалия
10 января 2024, 01:14 |
24
0

Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Португалии

Поединок состоится 10 января в 22:45 по Киеву

10 января 2024, 01:14 |
24
0
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

10 января на «Эштадиу да Луш» пройдет 1/8 финала кубка Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Брагой». Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Бенфика

Команда перед началом прошлого сезона получила очередного уже нового наставника, Рогера Шмидта. В отличие от своих предшественников, немец добился привычной амбициозной цели, сделав своих подопечных чемпионом. Причем тогда орлы можно ушли в отрыв, и, несмотря на падение результатов ближе к концовке, титул уже никому не отдали. Заодно добившись хороших показателей в Лиге чемпионов. Сейчас и на международной арене избавились от позора в последний момент, обыграв Ред Булл (Зальцбург) и обойдя его в споре за третье место в группе. И на внутреннем фронте нет особенного доминирования, тут вся троица привычных фаворитов играет довольно равно, периодически допуская незапланированные осечки. Но Аруку разгромили на выезде 3-0.

Брага

Клуб в этом сезоне пожинает плоды успешного для себя прошлого. Тогда получилось опередить Спортинг и стать 3-м в Примейре. Таким образом, архиепископы вернулись в Лигу чемпионов, где, пожалуй, добились максимума возможного для себя: прошли в квалификации и Бачка-Тополу, и Панатинаикос, после чего стали 3-ми в квартете, над дебютировавшим берлинским Унионом и под такими мастодонтами, как мадридский Реал с Наполи. Так что борьба продолжится, но, как и для Бенфики, в плей-офф уже Лиги Европы. При этом в чемпионате Португалии коллектив ожидаемо откатился в свою привычную нишу 4-й позиции в таблице. В прошлом туре была встреча с ближайшим соседом, Виторией Гимараэш. Был шанс нарастить от них отрыв. Но на 8-й добавленной минуте пропустили гол в ответ.

Статистика личных встреч

У Браги было 3 победы кряду, в том числе, в феврале, в кубке. Но оба крайних очных поединка Бенфика закончила на 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе принимающей стороны. Орлы намного сильнее - поверим, что они дома выиграют при форе -1,0 голов (коэффициент - 1,92).

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Бенфика Брага Кубок Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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