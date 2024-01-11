Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против титулованного французского дуэта Каролин Гарсия / Кристина Младенович. Встреча состоится вторым запуском после матча Рам / Солсбери – Идальго / Родригес. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.

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В другом полуфинале Барбора Крейчикова и Лаура Зигемунд сыграют с Беатрис Хаддад Майей и Тейлор Таунсенд.

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