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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 22:47 | Обновлено 10 января 2024, 22:53
169
1

Источник: Скрипник хочет подписать в Металлист 1925 полузащитника Зари

Денис Нагнойный вскоре может оказаться в харьковской команде

10 января 2024, 22:47 | Обновлено 10 января 2024, 22:53
169
1
Источник: Скрипник хочет подписать в Металлист 1925 полузащитника Зари
Footboom. Денис Нагнойный

Украинский футболист, защитник «Зари» Денис Нагнойный вскоре может оказаться в харьковской команде «Металлист 1925»

Коуч Виктор Скрипник хочет подписать в «Металлист 1925», свой новый клуб, полузащитника луганского клуба.

21-летний воспитанник харьковского футбола выступает за «Зарю» с 2019 года.

Нагнойный в текущем сезоне сыграл в УПЛ 11 матчей и забил 1 гол, также провел 1 поединок Кубка Украины и 6 встреч Лиги конференций (1 гол).

Кроме того, полузащитник «Ворсклы» Владлен Юрченко близок к переходу в «Металлист 1925». Он работал со Скрипником в «Заре» и в «Ворскле».

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Денис Нагнойный Заря Луганск Металлист 1925 Виктор Скрипник ТаТоТаке трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
неплохо ему денег с крипты насыпали
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