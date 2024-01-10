Источник: Скрипник хочет подписать в Металлист 1925 полузащитника Зари
Денис Нагнойный вскоре может оказаться в харьковской команде
Украинский футболист, защитник «Зари» Денис Нагнойный вскоре может оказаться в харьковской команде «Металлист 1925»
Коуч Виктор Скрипник хочет подписать в «Металлист 1925», свой новый клуб, полузащитника луганского клуба.
21-летний воспитанник харьковского футбола выступает за «Зарю» с 2019 года.
Нагнойный в текущем сезоне сыграл в УПЛ 11 матчей и забил 1 гол, также провел 1 поединок Кубка Украины и 6 встреч Лиги конференций (1 гол).
Кроме того, полузащитник «Ворсклы» Владлен Юрченко близок к переходу в «Металлист 1925». Он работал со Скрипником в «Заре» и в «Ворскле».
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