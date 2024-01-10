Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 может усилиться экс-игроком Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 22:16 | Обновлено 10 января 2024, 22:50
1666
0

Металлист 1925 может усилиться экс-игроком Динамо и сборной Украины

Денис Гармаш может пополнить состав харьковчан

10 января 2024, 22:16 | Обновлено 10 января 2024, 22:50
1666
0
Металлист 1925 может усилиться экс-игроком Динамо и сборной Украины
ФК Осиек. Денис Гармаш

Харьковский «Металлист-1925» планирует усиление состава в зимнее трансферное окно.

По информации источника, новоиспеченный наставник харьковчан Виктор Скрипник хочет пригласить в команду бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Дениса Гармаша. 33-летний полузащитник в настоящее время защищает цвета хорватского «Осиека».

Гармаш провел в этом сезоне за «Осиек» всего три матча и результативными действиями не отметился. Ранее появилась информация, что в хорватском клубе не рассчитывают на украинца.

По теме:
Источник: Скрипник хочет подписать в Металлист 1925 полузащитника Зари
Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Колос
Трансфер Кевина в Шахтер может сорваться. Стала известна причина
Виктор Скрипник Осиек Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы Денис Гармаш ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Футбол | 10 января 2024, 14:25 40
Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента
Источник: Брагару перейдет в Динамо в статусе свободного агента

Максим доиграет сезон в «Черноморце», а затем присоединится к киевскому клубу

ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол
Футбол | 10 января 2024, 21:55 0
ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол
ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде

Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Футбол | 10.01.2024, 09:35
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Хоккей | 10.01.2024, 09:55
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон | 10.01.2024, 16:47
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
09.01.2024, 16:08 7
Биатлон
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
08.01.2024, 18:21 27
Футбол
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
09.01.2024, 16:31
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 4
Футбол
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
09.01.2024, 09:25 4
Футбол
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
08.01.2024, 18:50 7
Бокс
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем