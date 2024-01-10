Металлист 1925 может усилиться экс-игроком Динамо и сборной Украины

Харьковский «Металлист-1925» планирует усиление состава в зимнее трансферное окно.

По информации источника, новоиспеченный наставник харьковчан Виктор Скрипник хочет пригласить в команду бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Дениса Гармаша. 33-летний полузащитник в настоящее время защищает цвета хорватского «Осиека».

Гармаш провел в этом сезоне за «Осиек» всего три матча и результативными действиями не отметился. Ранее появилась информация, что в хорватском клубе не рассчитывают на украинца.