На Соболя, помимо Вестерло, претендуют еще два топ-клуба Бельгии
К украинцу проявляет интерес «Генк» и «Гент»
Украинский защитник Эдуард Соболь может покинуть «Страсбург» в январское трансферное окно.
Как ранее сообщал Sport.ua, к Соболю проявляет интерес бельгийский «Вестерло», за который выступает украинец Сергей Сидорчук. По информации Voetbalkrant, украинский защитник заинтересовал также «Генк» и «Гент», которые включились в борьбу за подписание украинца в последние дни.
В текущем сезоне чемпионата Франции по футболу левый защитник Эдуард Соболь провел всего 3 матча за команду, в которых отыграл в общей сложности 22 минуты.
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