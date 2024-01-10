На Соболя, помимо Вестерло, претендуют еще два топ-клуба Бельгии

Украинский защитник Эдуард Соболь может покинуть «Страсбург» в январское трансферное окно.

Как ранее сообщал Sport.ua, к Соболю проявляет интерес бельгийский «Вестерло», за который выступает украинец Сергей Сидорчук. По информации Voetbalkrant, украинский защитник заинтересовал также «Генк» и «Гент», которые включились в борьбу за подписание украинца в последние дни.

В текущем сезоне чемпионата Франции по футболу левый защитник Эдуард Соболь провел всего 3 матча за команду, в которых отыграл в общей сложности 22 минуты.