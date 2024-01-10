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Бельгия
10 января 2024, 19:46 | Обновлено 10 января 2024, 20:50
817
0

На Соболя, помимо Вестерло, претендуют еще два топ-клуба Бельгии

К украинцу проявляет интерес «Генк» и «Гент»

10 января 2024, 19:46 | Обновлено 10 января 2024, 20:50
817
0
На Соболя, помимо Вестерло, претендуют еще два топ-клуба Бельгии
УАФ. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь может покинуть «Страсбург» в январское трансферное окно.

Как ранее сообщал Sport.ua, к Соболю проявляет интерес бельгийский «Вестерло», за который выступает украинец Сергей Сидорчук. По информации Voetbalkrant, украинский защитник заинтересовал также «Генк» и «Гент», которые включились в борьбу за подписание украинца в последние дни.

В текущем сезоне чемпионата Франции по футболу левый защитник Эдуард Соболь провел всего 3 матча за команду, в которых отыграл в общей сложности 22 минуты.

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трансферы Страсбург Вестерло Сергей Сидорчук Эдуард Соболь трансферы Лиги 1 Генк Гент
Источник Voetbalkrant
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