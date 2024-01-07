В пару к Сидорчуку. Соболь может стать игроком Вестерло

Как стало известно Sport.ua, аутсайдер чемпионата Бельгии «Вестерло» заинтересован в услугах левого защитника французского «Страсбурга» Эдуарда Соболя.

Бельгийский клуб ищет усиление опытными футболистами для сохранения места в Жупиле Лиге на следующий сезон. Среди позиций, которые нуждаются в усилении – левый защитник.

Соболь адаптирован к чемпионату Бельгии, поскольку в сезонах 2019-2023 выступал в составе местного гранда «Брюгге». Трижды с клубом становился чемпионом страны.

В нынешнем сезоне Эдуард провел 22 минуты в составе «Страсбурга». Украинский защитник не входит в планы наставника команды Патрика Виейра на вторую часть сезона. Французы готовы отпустить Соболя в аренду с правом выкупа.

По нашей информации, «Вестерло» хотел также подписать Богдана Михайличенко из «Динамо» Загреб, но трансфер не состоялся из-за хронических проблем украинского защитника с коленом. Поэтому бельгийский клуб обратил внимание на Соболя.

Главная проблема – заработная плата украинского легионера. Во Франции Соболь зарабатывал 700 тысяч евро в год. Он не готов идти на уменьшение своих заработков в новом клубе.

Напомним, что с начала осени в составе «Вестерло» выступает бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук.