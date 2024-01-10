В Испании рассказали, сможет ли сыграть Цыганков в следующей игре Жироны
Виктор должен принять участие в игре с «Альмерией»
Каталонская «Жирона» в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет на выезде с «Альмерией». Игра состоится 14 января и начнется в 15:00.
По информации испанского ресурса Jornada Perfecta, полузащитник каталонского клуба Янхель Эррера и хавбек Виктор Цыганков полностью восстановились от травм и принимают полноценное участие в тренировках команды и должны сыграть в матче против «Альмерии».
Виктор Цыганков пропустил четыре последних матча испанской команды из-за травмы. Ранее появилось видео, как украинец набирает форму после травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим доиграет сезон в «Черноморце», а затем присоединится к киевскому клубу
Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее