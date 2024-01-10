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  4. В Испании рассказали, сможет ли сыграть Цыганков в следующей игре Жироны
Испания
10 января 2024, 19:22 |
712
0

В Испании рассказали, сможет ли сыграть Цыганков в следующей игре Жироны

Виктор должен принять участие в игре с «Альмерией»

10 января 2024, 19:22 |
712
0
В Испании рассказали, сможет ли сыграть Цыганков в следующей игре Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» в матче 20-го тура Ла Лиги сыграет на выезде с «Альмерией». Игра состоится 14 января и начнется в 15:00.

По информации испанского ресурса Jornada Perfecta, полузащитник каталонского клуба Янхель Эррера и хавбек Виктор Цыганков полностью восстановились от травм и принимают полноценное участие в тренировках команды и должны сыграть в матче против «Альмерии».

Виктор Цыганков пропустил четыре последних матча испанской команды из-за травмы. Ранее появилось видео, как украинец набирает форму после травмы.

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Янхель Эррера Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Альмерия
Источник Jornada Perfecta
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