26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков пропустил четыре последние матча испанской команды из-за травмирования.

Главный тренер «Жироны» Мичел недавно сообщил, что украинец почти восстановился от травмы и может принять участие в матче 20-го тура Ла Лиги против «Альмерии», который состоится 14 января.

Виктор поделился видео, в котором показано, как он набирает форму после травмы.

Цыганков провел в этом сезоне 14 матчей за «Жирону», забил три гола и отдал три результативных передачи.

ВИДЕО. Готов к возвращению в строй? Цыганков набирает форму после травмы