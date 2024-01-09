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  4. ВИДЕО. Готов к возвращению в строй? Цыганков набирает форму после травмы
Испания
09 января 2024, 10:31 |
601
0

ВИДЕО. Готов к возвращению в строй? Цыганков набирает форму после травмы

Украинский вингер может сыграть в следующем матче Ла Лиги

09 января 2024, 10:31 |
601
0
ВИДЕО. Готов к возвращению в строй? Цыганков набирает форму после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков пропустил четыре последние матча испанской команды из-за травмирования.

Главный тренер «Жироны» Мичел недавно сообщил, что украинец почти восстановился от травмы и может принять участие в матче 20-го тура Ла Лиги против «Альмерии», который состоится 14 января.

Виктор поделился видео, в котором показано, как он набирает форму после травмы.

Цыганков провел в этом сезоне 14 матчей за «Жирону», забил три гола и отдал три результативных передачи.

ВИДЕО. Готов к возвращению в строй? Цыганков набирает форму после травмы

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Источник Sport.ua
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