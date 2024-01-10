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Англия
10 января 2024, 17:31 | Обновлено 10 января 2024, 17:32
332
0

Рэтклифф посетит первый матч в качестве совладельца Манчестер Юнайтед

Бизнесмен будет наблюдать с трибун «Олд Траффорда» за игрой против «Тоттенхэма»

10 января 2024, 17:31 | Обновлено 10 января 2024, 17:32
332
0
Рэтклифф посетит первый матч в качестве совладельца Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Рэтклифф

Британский миллиардер Джим Рэтклифф впервые посетит матч с участием «Манчестер Юнайтед» после покупки 25% акций клуба.

По информации Daily Mail, после вхождения в состав акционеров «красных дьяволов» бизнесмен несколько раз встречался с персоналом клуба на всех уровнях, а также провел переговоры с Эриком тен Хагом. Однако с момента завершения сделки Рэтклифф ни разу не посещал матчей клуба – на играх присутствовал спортивный директор компании Дэйв Брейлсфорд.

Ожидается, что новый совладелец будет наблюдать c трибун «Олд Траффорда» за игрой Премьер-лиги против «Тоттенхэма», которая пройдет 14 января.

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Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрик тен Хаг Олд Траффорд
Источник Daily Mail
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