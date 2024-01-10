Рэтклифф посетит первый матч в качестве совладельца Манчестер Юнайтед

Британский миллиардер Джим Рэтклифф впервые посетит матч с участием «Манчестер Юнайтед» после покупки 25% акций клуба.

По информации Daily Mail, после вхождения в состав акционеров «красных дьяволов» бизнесмен несколько раз встречался с персоналом клуба на всех уровнях, а также провел переговоры с Эриком тен Хагом. Однако с момента завершения сделки Рэтклифф ни разу не посещал матчей клуба – на играх присутствовал спортивный директор компании Дэйв Брейлсфорд.

Ожидается, что новый совладелец будет наблюдать c трибун «Олд Траффорда» за игрой Премьер-лиги против «Тоттенхэма», которая пройдет 14 января.