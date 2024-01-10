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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала полузащитника Интера
Испания
10 января 2024, 16:17 |
289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала полузащитника Интера

Люсьен Агуме продолжит карьеру в Испании

10 января 2024, 16:17 |
289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала полузащитника Интера
ФК Севилья. Люсьен Агуме (справа)

Испанская «Севилья» официально сообщила о подписании полузащитника «Интера» Люсьена Агуме. Речь идет об аренде игрока до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро.

Агуме уже провел первую тренировку со своей новой командой. В составе «Севильи» 21-летний французский хавбек будет выступать под 42-м номером.

На счету Агуме в нынешнем сезоне лишь один матч з «Интер» в Серии А, в котором он провел на поле лишь четыре минуты. Ранее миланский клуб уже отдавал Агуме в аренду в «Специю», «Брест» и «Труа».

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Интер Милан Севилья аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник ФК Севилья
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