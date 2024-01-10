ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала полузащитника Интера

Испанская «Севилья» официально сообщила о подписании полузащитника «Интера» Люсьена Агуме. Речь идет об аренде игрока до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро.

Агуме уже провел первую тренировку со своей новой командой. В составе «Севильи» 21-летний французский хавбек будет выступать под 42-м номером.

На счету Агуме в нынешнем сезоне лишь один матч з «Интер» в Серии А, в котором он провел на поле лишь четыре минуты. Ранее миланский клуб уже отдавал Агуме в аренду в «Специю», «Брест» и «Труа».