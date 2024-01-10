Испания10 января 2024, 16:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала полузащитника Интера
Люсьен Агуме продолжит карьеру в Испании
10 января 2024, 16:17 |
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Испанская «Севилья» официально сообщила о подписании полузащитника «Интера» Люсьена Агуме. Речь идет об аренде игрока до конца сезона с опцией выкупа за 8 миллионов евро.
Агуме уже провел первую тренировку со своей новой командой. В составе «Севильи» 21-летний французский хавбек будет выступать под 42-м номером.
На счету Агуме в нынешнем сезоне лишь один матч з «Интер» в Серии А, в котором он провел на поле лишь четыре минуты. Ранее миланский клуб уже отдавал Агуме в аренду в «Специю», «Брест» и «Труа».
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