Севилья арендует полузащитника Интера

«Севилья» в ближайшее время арендует полузащитника миланского «Интера» Люсьена Агуме. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, аренда будет рассчитана до конца сезона. У «Севильи» будет опция выкупа игрока за 8 миллионов евро.

«Севилья» нуждается в новом полузащитнике после того, как команду покинул Фернандо Режес.

На счету Агуме в нынешнем сезоне лишь один матч з «Интер» в Серии А, в котором он провел на поле лишь четыре минуты. Ранее «Интер» уже отдавал Агуме в аренду в «Специю», «Брест» и «Труа».