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Испания
02 января 2024, 14:12 | Обновлено 02 января 2024, 14:13
144
0

Севилья арендует полузащитника Интера

Люсьен Агуме продолжит карьеру в Испании

02 января 2024, 14:12 | Обновлено 02 января 2024, 14:13
144
0
Севилья арендует полузащитника Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Люсьен Агуме

«Севилья» в ближайшее время арендует полузащитника миланского «Интера» Люсьена Агуме. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, аренда будет рассчитана до конца сезона. У «Севильи» будет опция выкупа игрока за 8 миллионов евро.

«Севилья» нуждается в новом полузащитнике после того, как команду покинул Фернандо Режес.

На счету Агуме в нынешнем сезоне лишь один матч з «Интер» в Серии А, в котором он провел на поле лишь четыре минуты. Ранее «Интер» уже отдавал Агуме в аренду в «Специю», «Брест» и «Труа».

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Севилья Интер Милан
Источник Estadio Deportivo
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