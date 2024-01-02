Испания02 января 2024, 14:12 | Обновлено 02 января 2024, 14:13
144
0
Севилья арендует полузащитника Интера
Люсьен Агуме продолжит карьеру в Испании
02 января 2024, 14:12 | Обновлено 02 января 2024, 14:13
144
0
«Севилья» в ближайшее время арендует полузащитника миланского «Интера» Люсьена Агуме. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, аренда будет рассчитана до конца сезона. У «Севильи» будет опция выкупа игрока за 8 миллионов евро.
«Севилья» нуждается в новом полузащитнике после того, как команду покинул Фернандо Режес.
На счету Агуме в нынешнем сезоне лишь один матч з «Интер» в Серии А, в котором он провел на поле лишь четыре минуты. Ранее «Интер» уже отдавал Агуме в аренду в «Специю», «Брест» и «Труа».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 января 2024, 09:23 2
Японская теннисистка не играла 15 месяцев из-за рождения ребенка
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Крупный турнир пройдет в Швеции
Футбол | 02.01.2024, 13:02
Теннис | 01.01.2024, 14:41
Футбол | 01.01.2024, 13:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2024, 11:07 10
31.12.2023, 20:27
31.12.2023, 16:00 17
31.12.2023, 17:56 94
31.12.2023, 11:03 1
01.01.2024, 18:27 14
01.01.2024, 00:10 5
01.01.2024, 15:25 7