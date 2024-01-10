ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи подписал конкурента для Коваленко
Шимон Журковски покинул «Специю»
«Эмполи» официально сообщил о подписании 26-летнего польского полузащитника «Специи» Шимона Журковски. Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.
Журковски выступает на позиции центрального полузащитника и будет прямым конкурентом по позиции для украинца Виктор Коваленко. Ранее Журковски уже выступал за «Эмполи» в 2020 – 2022 годах.
Фактически «Эмполи» подписал Журковски на замену Даниэлю Мальдини, который провел в аренде в клубе из Тосканы первую половину нынешнего сезона. Теперь Мальдини-младший отправился в «Монцу».
𝑩𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒐 𝑺𝒛𝒚𝒎𝒐𝒏 📸📸📸📸 pic.twitter.com/EaCtHxMRSd— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 9, 2024
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