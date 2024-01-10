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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи подписал конкурента для Коваленко
Италия
10 января 2024, 17:09 |
243
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи подписал конкурента для Коваленко

Шимон Журковски покинул «Специю»

10 января 2024, 17:09 |
243
1
ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи подписал конкурента для Коваленко
ФК Эмполи. Шимон Журковски

«Эмполи» официально сообщил о подписании 26-летнего польского полузащитника «Специи» Шимона Журковски. Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.

Журковски выступает на позиции центрального полузащитника и будет прямым конкурентом по позиции для украинца Виктор Коваленко. Ранее Журковски уже выступал за «Эмполи» в 2020 – 2022 годах.

Фактически «Эмполи» подписал Журковски на замену Даниэлю Мальдини, который провел в аренде в клубе из Тосканы первую половину нынешнего сезона. Теперь Мальдини-младший отправился в «Монцу».

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Эмполи Специя аренда игрока трансферы трансферы Серии A Даниэль Мальдини Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрей Шевченко
коваленга ще жива ?  Попередник пудрика, на якого фапало ДНОнецьке бидло....така і карєра буде у інстатьолкі....хоча там скоріш щось середне, між коваленгой і конобанкой.
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