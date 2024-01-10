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  4. ВИДЕО. Почеттино пояснил причины поражения Челси от Мидлсбро
Англия
10 января 2024, 14:43 | Обновлено 10 января 2024, 15:03
194
1

ВИДЕО. Почеттино пояснил причины поражения Челси от Мидлсбро

Главный тренер «Челси» – о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги

10 января 2024, 14:43 | Обновлено 10 января 2024, 15:03
194
1
ВИДЕО. Почеттино пояснил причины поражения Челси от Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Мидлсбро» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Английской лиги.

Единственный гол в матче «синие» пропустили на 37-й минуте. Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик вышел на замену на 63-й минуте, но помочь гостям избежать поражения не смог.

Ответный поединок команды проведут 23 января на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Маурисио Почеттино Челси Мидлсбро Кубок английской лиги по футболу Михаил Мудрик Стэмфорд Бридж пресс-конференция Геген Пресс видео
Источник YouTube
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umnuy2
иметь такой состав и так играть это нечто
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