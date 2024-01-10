ВИДЕО. Почеттино пояснил причины поражения Челси от Мидлсбро

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Мидлсбро» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Английской лиги.

Единственный гол в матче «синие» пропустили на 37-й минуте. Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик вышел на замену на 63-й минуте, но помочь гостям избежать поражения не смог.

Ответный поединок команды проведут 23 января на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.