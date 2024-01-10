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  4. Бывшую звезду Металлиста арестовали в Бразилии. Стала известна причина
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 12:47 |
2013
0

Бывшую звезду Металлиста арестовали в Бразилии. Стала известна причина

Клейтон Шавьер обвиняется в неуплате алиментов

10 января 2024, 12:47 |
2013
0
Бывшую звезду Металлиста арестовали в Бразилии. Стала известна причина
ФК Металлист 1925. Клейтон Шавьер

Бывшего футболиста харьковского «Металлиста» Клейтона Шавьера арестовали в Бразилии. Игрок обвиняется в неуплате алиментов бывшей жене.

По информации издания Globo, сумма, которую должен бразилец составляет около 5900 евро. Адвокат Шавьера уже подал запрос на отмену тюремного заключения. Сообщается, что игрок был арестован в своем доме.

39-летний Клейтон Шавьер защищал цвета харьковского клуба «Металлист» с 2010 по 2015 год.

Ранее бразильский суд вынес решение об аресте экс-звезды «Шахтера» за неуплату алиментов.

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Клейтон Шавьер алименты тюрьма Металлист Харьков
Источник Globo Esporte
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