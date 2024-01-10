Бывшую звезду Металлиста арестовали в Бразилии. Стала известна причина
Клейтон Шавьер обвиняется в неуплате алиментов
Бывшего футболиста харьковского «Металлиста» Клейтона Шавьера арестовали в Бразилии. Игрок обвиняется в неуплате алиментов бывшей жене.
По информации издания Globo, сумма, которую должен бразилец составляет около 5900 евро. Адвокат Шавьера уже подал запрос на отмену тюремного заключения. Сообщается, что игрок был арестован в своем доме.
39-летний Клейтон Шавьер защищал цвета харьковского клуба «Металлист» с 2010 по 2015 год.
Ранее бразильский суд вынес решение об аресте экс-звезды «Шахтера» за неуплату алиментов.
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