Экс-игрок Динамо рассказал, что клуб отказался финансировать его операцию

22-летний новоиспеченный футболист румынского «ЧФР Клуж» Алан Аусси рассказал об операции, перенесенной в прошлом.

«Получил я травму еще в «Пюнике», и это была не совсем футбольная травма. В течение длительного времени меня донимала боль в кисти, на которую я не обращал внимания. В Армении мне сделали рентген и сказали, что я счастливчик, что эту проблему обнаружили вовремя.

Было принято решение лететь на операцию в Мюнхен, которую я оплачивал из собственного кармана. Я играл в «Пюнике» на правах аренды, мой контракт принадлежал «Динамо», но мне никто не помог финансово. «Пюник» только предложил сделать операцию в Ереване, но там пришлось бы ставить пластину. В Мюнхене был профессор, имеющий большой опыт в таких вопросах. Пластина мне не понадобилась», – рассказал Аусси.

8 января румынский клуб «ЧФР Клуж» официально объявил о трансфере украинского защитника Алана Аусси.