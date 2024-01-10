Экс-игрок Динамо рассказал, что клуб отказался финансировать его операцию
Алан Аусси рассказал о травме
22-летний новоиспеченный футболист румынского «ЧФР Клуж» Алан Аусси рассказал об операции, перенесенной в прошлом.
«Получил я травму еще в «Пюнике», и это была не совсем футбольная травма. В течение длительного времени меня донимала боль в кисти, на которую я не обращал внимания. В Армении мне сделали рентген и сказали, что я счастливчик, что эту проблему обнаружили вовремя.
Было принято решение лететь на операцию в Мюнхен, которую я оплачивал из собственного кармана. Я играл в «Пюнике» на правах аренды, мой контракт принадлежал «Динамо», но мне никто не помог финансово. «Пюник» только предложил сделать операцию в Ереване, но там пришлось бы ставить пластину. В Мюнхене был профессор, имеющий большой опыт в таких вопросах. Пластина мне не понадобилась», – рассказал Аусси.
8 января румынский клуб «ЧФР Клуж» официально объявил о трансфере украинского защитника Алана Аусси.
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Якщо він підписав контракт , то вихованець Шахтаря.
https://sport.ua/uk/news/660896-ofitsiyno-chfr-kluzh-pidpisav-vihovantsya-s
hahtarya-z-ukrainskim-pasportom
Хоча в допису румунського клубу він колишній гравець Динамо і Шахтаря.
А коли клуб не фінансує операцію, то він екс гравець тільки Динамо.
А той самий Вьюник, який так само перейшов в Шахтар із Динамо в той же час, що і Ауссі з Шахтаря в Динамо по спорт.юа - вихованець Шахтаря.
Вакула завжди екс гравець якогось клуба, а про те що вихованець Шахтаря також як правило нічого....
Про одних тільки позитив, про інших або нічого або негатив.
AVK все четко написал