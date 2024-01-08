Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЧФР Клуж подписал воспитанника Шахтера с украинским паспортом
Румыния
08 января 2024, 17:06 | Обновлено 08 января 2024, 17:14
535
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЧФР Клуж подписал воспитанника Шахтера с украинским паспортом

Алан Аусси перебрался в чемпионат Румынии

08 января 2024, 17:06 | Обновлено 08 января 2024, 17:14
535
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЧФР Клуж подписал воспитанника Шахтера с украинским паспортом
ЧФР Клуж. Алан Аусси

Румынский ЧФР Клуж официально объявил о трансфере украинского защитника Алана Аусси.

22-летний футболист является воспитанником донецкого «Шахтера», но в 2018 году перебрался в юношескую команду киевского «Динамо». После этого в его карьере были белорусский «Торпедо», ровенский «Верес», армянский «Пюник», а также команды B чешского «Слована» и испанской «Понферрадины».

На взрослом уровне Алан Аусси провел всего 32 матча, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. К Клужу он присоединился на правах свободного агента. За первую половину сезона Алан не сыграл ни одного матча в составе «Понферрадины».

Один из пользователей иронично прокомментировал публикацию Клужа в Instagram, сравнив этот трансфер с приходом Коноплянки, который недавно покинул клуб:

«Есть много надежд. Надеюсь, что не повторится та ситуация, которая была с другим украинцем».

По теме:
Начало конца? 3 звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Не хочет в Арсенал. Форвард Брентфорда возвращается после 8 месяцев бана
ОФИЦИАЛЬНО. Эсеола присоединился к клубу Второй лиги
Алан Аусси ЧФР Клуж трансферы чемпионат Румынии по футболу свободный агент
Источник ЧФР Клуж
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Биатлон | 07 января 2024, 16:46 17
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира
Оберхоф. Украина – восьмая в женской эстафете на Кубке мира

Победу одержала сборная Франции

Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма
Футбол | 08 января 2024, 10:19 4
Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма
Реал может выкупить Холанда у Ман Сити. Известна сумма

«Галактикос» ищут звездного нападающего

«Украинский ПСЖ». Лидер Полесья ответил на слухи о безумных зарплатах
Футбол | 08.01.2024, 14:43
«Украинский ПСЖ». Лидер Полесья ответил на слухи о безумных зарплатах
«Украинский ПСЖ». Лидер Полесья ответил на слухи о безумных зарплатах
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Футбол | 07.01.2024, 21:31
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Футбол | 07.01.2024, 17:48
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
06.01.2024, 21:56
Футбол
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Уайлдера в бою с Паркером
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Уайлдера в бою с Паркером
06.01.2024, 21:53 2
Бокс
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25
Теннис
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 4
Футбол
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
07.01.2024, 00:30 3
Футбол
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем