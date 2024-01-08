ОФИЦИАЛЬНО. ЧФР Клуж подписал воспитанника Шахтера с украинским паспортом

Румынский ЧФР Клуж официально объявил о трансфере украинского защитника Алана Аусси.

22-летний футболист является воспитанником донецкого «Шахтера», но в 2018 году перебрался в юношескую команду киевского «Динамо». После этого в его карьере были белорусский «Торпедо», ровенский «Верес», армянский «Пюник», а также команды B чешского «Слована» и испанской «Понферрадины».

На взрослом уровне Алан Аусси провел всего 32 матча, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. К Клужу он присоединился на правах свободного агента. За первую половину сезона Алан не сыграл ни одного матча в составе «Понферрадины».

Один из пользователей иронично прокомментировал публикацию Клужа в Instagram, сравнив этот трансфер с приходом Коноплянки, который недавно покинул клуб:

«Есть много надежд. Надеюсь, что не повторится та ситуация, которая была с другим украинцем».