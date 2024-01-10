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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 10:58 |
423
0

Стало известно, когда Днепр-1 отправится на сборы за границу

Вице-лидер УПЛ выходит из отпуска на следующей неделе

10 января 2024, 10:58 |
423
0
Стало известно, когда Днепр-1 отправится на сборы за границу
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, отпуск у футболистов «Днепра-1» закончится 15 января. В этот день команда Юрия Максимова впервые в новом году соберется вместе.

На 20 января запланирован вылет «спортклубовцев» на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Сборов будет два, с небольшой паузой между ними. Ориентировочное количество спаррингов за границей — шесть-семь.

На данный момент ряды «Днепра-1» покинул защитник Александр Каплиенко. Сегодня о его подписании объявил ЛНЗ.

«Днепр-1» занимает второе место в УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах. В первом официальном матче 2024 года команда примет «Минай» (базовая дата 18-го тура — 24 февраля).

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Днепр-1 учебно-тренировочные сборы отпуск Александр Каплиенко ЛНЗ Черкассы Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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