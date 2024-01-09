Днепр-1 не стал продлевать у Металлиста аренду защитника
Еще один футболист стал свободным агентом
Как стало известно Sport.ua, левый защитник Александр Каплиенко, у которого 31 декабря истек срок арендного соглашения с «Днепром-1», договорился с «Металлистом» о расторжении контракта. Договор должен был действовать до 30 июня этого года.
27-летний Каплиенко защищал цвета «Днепра-1» с марта прошлого года. В нынешнем сезоне он провел за команду 14 матчей во всех турнирах.
Ранее воспитанник запорожского футбола поиграл в Украине за родной «Металлург», «Металлист» времен Курченко, «Черноморец» и «Металлист» современный.
«Днепр-1» занимает второе место в УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах.
Ранее сообщалось, что эксфутболист «Днепра» Андрей Русол претендовал, чтобы возглавить менеджмент житомирского «Полесья».
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