Костюк идет дальше. Стали известны все участницы 1/4 финала в Аделаиде
Лидеры посева продолжают борьбу
Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Тейлор Таунсенд из США и в 1/4 финала сразится против Алены Остапенко из Латвии.
Аделаида. Второй круг
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [1] – Кристина Букша [Q] – 6:3, 7:5
Екатерина Александрова – Вероника Кудерметова [8] – 6:4, 6:4
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд [Alt] – 6:3, 2:6, 6:4
Алена Остапенко [6] – Каролин Гарсия – 6:4, 5:7, 6:4
Нижняя часть сетки
Лаура Зигемунд – Ана Богдан [LL] – 6:4, 7:5
Дарья Касаткина – Анна Калинская [Q] – 5:7, 6:4, 7:5
Анастасия Павлюченкова [Q] – Катерина Синякова – 2:6, 6:3, 6:2
Джессика Пегула [2] – Бернарда Пера [Q] – 4:6, 6:2, 6:3
Аделаида. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [1] – Екатерина Александрова
Марта Костюк – Алена Остапенко [6]
Нижняя часть сетки
Лаура Зигемунд – Дарья Касаткина
Анастасия Павлюченкова [Q] – Джессика Пегула [2]
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