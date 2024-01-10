Костюк идет дальше. Стали известны все участницы 1/4 финала в Аделаиде

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Тейлор Таунсенд из США и в 1/4 финала сразится против Алены Остапенко из Латвии.

Аделаида. Второй круг

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Кристина Букша [Q] – 6:3, 7:5

Екатерина Александрова – Вероника Кудерметова [8] – 6:4, 6:4

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд [Alt] – 6:3, 2:6, 6:4

Алена Остапенко [6] – Каролин Гарсия – 6:4, 5:7, 6:4

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Ана Богдан [LL] – 6:4, 7:5

Дарья Касаткина – Анна Калинская [Q] – 5:7, 6:4, 7:5

Анастасия Павлюченкова [Q] – Катерина Синякова – 2:6, 6:3, 6:2

Джессика Пегула [2] – Бернарда Пера [Q] – 4:6, 6:2, 6:3

Аделаида. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Екатерина Александрова

Марта Костюк – Алена Остапенко [6]

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Дарья Касаткина

Анастасия Павлюченкова [Q] – Джессика Пегула [2]