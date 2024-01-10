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WTA
10 января 2024, 15:35 | Обновлено 10 января 2024, 15:36
354
0

Костюк идет дальше. Стали известны все участницы 1/4 финала в Аделаиде

Лидеры посева продолжают борьбу

10 января 2024, 15:35 | Обновлено 10 января 2024, 15:36
354
0
Костюк идет дальше. Стали известны все участницы 1/4 финала в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Тейлор Таунсенд из США и в 1/4 финала сразится против Алены Остапенко из Латвии.

Аделаида. Второй круг

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Кристина Букша [Q] – 6:3, 7:5
Екатерина Александрова – Вероника Кудерметова [8] – 6:4, 6:4

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд [Alt] – 6:3, 2:6, 6:4
Алена Остапенко [6] – Каролин Гарсия – 6:4, 5:7, 6:4

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Ана Богдан [LL] – 6:4, 7:5
Дарья Касаткина – Анна Калинская [Q] – 5:7, 6:4, 7:5

Анастасия Павлюченкова [Q] – Катерина Синякова – 2:6, 6:3, 6:2
Джессика Пегула [2] – Бернарда Пера [Q] – 4:6, 6:2, 6:3

Аделаида. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [1] – Екатерина Александрова
Марта Костюк – Алена Остапенко [6]

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Дарья Касаткина
Анастасия Павлюченкова [Q] – Джессика Пегула [2]

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WTA Аделаида Елена Рыбакина Кристина Букша Екатерина Александрова Вероника Кудерметова Марта Костюк Тейлор Таунсенд Алена Остапенко Каролин Гарсия Лаура Зигемунд Ана Богдан Дарья Касаткина Анна Калинская Анастасия Павлюченкова Катерина Синякова Джессика Пегула Бернарда Пера
Источник Sport.ua
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