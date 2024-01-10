«Он нам не помог». Почеттино высказался об игре Мудрика с Мидлсбро

Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Победу в матче одержал представитель Чемпионшипа «Мидлсбро» со счетом 1:0.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал игру вингера Михаила Мудрика, вышедшего на замену на 63-й минуте.

«Армандо Броя недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил год. Когда он вышел на поле вместе с Михаилом Мудриком, им трудно было войти в эту игру. Они, к сожалению, не смогли создать моменты для нас, не помогли забить или изменить результат игры», – сказал Почеттино.

Ответный матч «Челси» сыграет 23 января на «Стэмфорд Бридж».