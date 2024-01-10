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WTA
10 января 2024, 09:49 | Обновлено 10 января 2024, 09:50
245
0

ВИДЕО. Эмоции захлестнули. Как Костюк в 1/4 финала в Аделаиде выходила

Марта провела не лучший матч, но добыла положительный результат

10 января 2024, 09:49 | Обновлено 10 января 2024, 09:50
245
0
ВИДЕО. Эмоции захлестнули. Как Костюк в 1/4 финала в Аделаиде выходила
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла вторую победу на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге украинка переиграла Тейлор Таунсенд из США (6:3, 2:6, 6:4).

Отметим, что во время матча Марта была излишне эмоциональной, что едва не стоило ей победы в этом поежинке.

В следующем раунде Костюк сыграет против Каролин Гарсии или Алены Остапенко.

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Марта Костюк Тейлор Таунсенд WTA Аделаида видео
Источник Sport.ua
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