ВИДЕО. Эмоции захлестнули. Как Костюк в 1/4 финала в Аделаиде выходила

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла вторую победу на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге украинка переиграла Тейлор Таунсенд из США (6:3, 2:6, 6:4).

Отметим, что во время матча Марта была излишне эмоциональной, что едва не стоило ей победы в этом поежинке.

В следующем раунде Костюк сыграет против Каролин Гарсии или Алены Остапенко.