WTA10 января 2024, 09:49 | Обновлено 10 января 2024, 09:50
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ВИДЕО. Эмоции захлестнули. Как Костюк в 1/4 финала в Аделаиде выходила
Марта провела не лучший матч, но добыла положительный результат
10 января 2024, 09:49 | Обновлено 10 января 2024, 09:50
245
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Украинская теннисистка Марта Костюк добыла вторую победу на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге украинка переиграла Тейлор Таунсенд из США (6:3, 2:6, 6:4).
Отметим, что во время матча Марта была излишне эмоциональной, что едва не стоило ей победы в этом поежинке.
В следующем раунде Костюк сыграет против Каролин Гарсии или Алены Остапенко.
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