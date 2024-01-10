Джеррард хочет переманить в Саудовскую Аравию еще одного игрока Ливерпуля

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может перебраться на Ближний Восток.

Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард хотел подписать 32-летнего камерунца еще прошлым летом, а сейчас по-прежнему рассчитывает на его переход. И это несмотря на то, что Жоэль вылетел надолго из-за серьезной травмы – 13 декабря он успешно перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена. Контракт защитника с «мерсисайдцами» истекает летом 2024 года.

Напомним, что в «Аль-Иттифаке» уже выступают два футболиста, пришедшие из «Ливерпуля», — Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум. Правда, экс-капитан «мерсисайдцев» изъявляет желание вернуться в Европу.