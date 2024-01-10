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  4. Джеррард хочет переманить в Саудовскую Аравию еще одного игрока Ливерпуля
Англия
10 января 2024, 09:39 |
706
0

Джеррард хочет переманить в Саудовскую Аравию еще одного игрока Ливерпуля

Жоэль Матип надолго выбыл после разрыва крестообразных связок колена

10 января 2024, 09:39 |
706
0
Джеррард хочет переманить в Саудовскую Аравию еще одного игрока Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоэль Матип

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может перебраться на Ближний Восток.

Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард хотел подписать 32-летнего камерунца еще прошлым летом, а сейчас по-прежнему рассчитывает на его переход. И это несмотря на то, что Жоэль вылетел надолго из-за серьезной травмы – 13 декабря он успешно перенес операцию после разрыва крестообразных связок колена. Контракт защитника с «мерсисайдцами» истекает летом 2024 года.

Напомним, что в «Аль-Иттифаке» уже выступают два футболиста, пришедшие из «Ливерпуля», — Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум. Правда, экс-капитан «мерсисайдцев» изъявляет желание вернуться в Европу.

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Жоэль Матип Аль-Иттифак Стивен Джеррард чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ Джордан Хендерсон Джорджиньо Вейналдум травма колена
Источник talkSPORT
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