Киченок / Остапенко – Саснович / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Катерины Синяковой из Чехии и Александры Саснович. Встреча состоится пятым запуском после матча Крейчикова / Зигемунд – Мухаммад / Схюрс. Ориентировочное время начала поединка – 10:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Анджелика Морателли / Саманта Маррей – Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

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