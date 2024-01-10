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  4. Киченок / Остапенко – Саснович / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 января 2024, 07:35 |
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Киченок / Остапенко – Саснович / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Аделаиде

10 января 2024, 07:35 |
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Киченок / Остапенко – Саснович / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

10 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Катерины Синяковой из Чехии и Александры Саснович. Встреча состоится пятым запуском после матча Крейчикова / Зигемунд – Мухаммад / Схюрс. Ориентировочное время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Анджелика Морателли / Саманта Маррей – Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко WTA Аделаида Александра Саснович Катерина Синякова
Источник Sport.ua
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