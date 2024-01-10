КАРРИК: «Победа над Челси – прекрасное чувство. Это что-то особенное»

Вечером 9 января состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги. Команда Чемпионшипа «Мидлсбро» дома нанесла поражение «Челси» со счетом 1:0. Единственный в матче гол для хозяев поля забил Хейден Хэкни на 37-й минуте.

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик прокомментировал матч так:

«То, как футболисты держались вместе как команда, было особенным, и я горжусь этим. Было приятно это видеть, и это прекрасное чувство. Я думаю, что мы хорошо распорядились шансами. У соперника были некоторые возможности, и иногда нам приходилось немного рисковать. Нам нужно было показать всего понемногу, и я в восторге.

Я знаю, что это значит для всех. Для меня было здорово видеть так много людей такими счастливыми, и это нечто совершенно особенное. Мы знаем, какая задача стоит перед нами. Нам понравился сегодняшний вечер, и в субботу у нас будет еще одна масштабная игра.

Мы будем готовы к ответному матчу, к атакующей игру и посмотрим, что произойдет. Футбол – это мечта, и сегодня вечером происходят такие вещи, которых, вероятно, не должны происходить. Мы идем с широко открытыми глазами и знаем, что ожидать. Но это не помешает нам попытаться выиграть».