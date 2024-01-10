БАНДУРА: «В Минае бюджет и зарплаты уменьшили. Лучше немного, но вовремя»

37-летний экс-голкипер «Миная» Александр Бандура рассказал о своих выступлениях в закарпатском клубе.

– Во многих командах есть такое разделение в тройке вратарей – основной, молодой и опытный. Вы бы пошли на роль не основного вратаря, который может еще на опыте играть в критической для команды ситуации?

– Смотрите. Если меня возьмут, допустим, вторым вратарем, это же не значит, что я сложу лапки, буду ждать и получать зарплату. Я буду сражаться за это место. Потому что ты сегодня второй, а завтра первый. Первый вратарь совершает две ошибки, а ты хорошо выглядишь на тренировках. Потом ставят на игру, ты все отбиваешь, какой тренер снова поставит того же вратаря? Да никакой не поставит. Поэтому это все условно – первый, второй вратарь.

– Тренер Миная Желько Любенович говорил, что ваша зарплата слишком высока для клуба. Это так?

– Да нет, не слишком высока (улыбается). Клубу срезали бюджет. У кого зарплата была больше – предложили меньшие условия, но остаться. Кого-то убрали вообще.

– Вы уже тренировали детей, планируете ли развиваться, как тренер?

– Смотрю в эту сторону. Уже работал с детьми и с юношами в Ужгороде. Мне это очень нравится и детям тоже. В этом есть перспектива.

– А если вас пригласят работать тренером вратарей?

– Это можно. Но я хотел бы еще поиграть. У меня есть еще желание и здоровье. Для тренера вратарей там еще нужно лицензии получать – А, В, затем тренер вратарей.

– Когда вас признали вторым вратарем в УПЛ в прошлом сезоне, было приятно?

– Да, приятно. Но было неприятно, что у меня летом истекал контракт, но не было никакого предложения. Человек своими качествами и игрой доказывал, что он один из лучших. Командам не нужно качество, им нужны молодые футболисты, которых можно продать. В настоящее время такой футбол.

– Какое в Минае сейчас настроение? Игроки готовы сражаться во второй части сезона?

– Настроение нормальное, начнутся сборы, будут работать. Потом игры, чемпионат покажет.

– А что владельцы Миная, готовят команду к выступлениям в Первой лиге?

– Нет, такого настроения никогда не бывает. Если есть шанс, ты будешь за него цепляться. Будут стараться что-то сделать. А получится или нет – время покажет. Там небольшой отрыв, шесть очков от зоны переходных матчей. Всё реально, не яма. Нужно немного удачи и чтобы судейский фактор не вмешивался.

– А что изменилось в Минае? Ушел ли кто-нибудь из собственников, изменились ли источники финансирования?

– Нет, ничего такого, просто бюджет уменьшили, и все.

– Нападающий Даниил Колесник говорил, что клуб с ним не рассчитался. Это со многими так?

– Не знаю, это его вопрос. Насколько я знаю, все в клубе нормально, со всеми рассчитались за отработанное. И нормально будут платить. Потому и уменьшили зарплаты, чтобы точно смогли рассчитываться. Кто будет играть, будет получать зарплату, небольшую, но получать. Правильное решение клуба. Лучше немного, но вовремя, чем обещания, а потом ждать по два-три месяца. И, соответственно, реакция на это футболистов.

– Клуб уменьшает бюджет, но продолжит выполнять обязательства перед футболистами?

– Да.