Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАНДУРА: «В Минае бюджет и зарплаты уменьшили. Лучше немного, но вовремя»
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 01:55 | Обновлено 10 января 2024, 02:32
68
0

БАНДУРА: «В Минае бюджет и зарплаты уменьшили. Лучше немного, но вовремя»

Экс-голкипер «Миная» рассказал о своих выступлениях в закарпатском клубе

10 января 2024, 01:55 | Обновлено 10 января 2024, 02:32
68
0
БАНДУРА: «В Минае бюджет и зарплаты уменьшили. Лучше немного, но вовремя»
ФК Минай. Александр Бандура

37-летний экс-голкипер «Миная» Александр Бандура рассказал о своих выступлениях в закарпатском клубе.

– Во многих командах есть такое разделение в тройке вратарей – основной, молодой и опытный. Вы бы пошли на роль не основного вратаря, который может еще на опыте играть в критической для команды ситуации?

– Смотрите. Если меня возьмут, допустим, вторым вратарем, это же не значит, что я сложу лапки, буду ждать и получать зарплату. Я буду сражаться за это место. Потому что ты сегодня второй, а завтра первый. Первый вратарь совершает две ошибки, а ты хорошо выглядишь на тренировках. Потом ставят на игру, ты все отбиваешь, какой тренер снова поставит того же вратаря? Да никакой не поставит. Поэтому это все условно – первый, второй вратарь.

– Тренер Миная Желько Любенович говорил, что ваша зарплата слишком высока для клуба. Это так?

– Да нет, не слишком высока (улыбается). Клубу срезали бюджет. У кого зарплата была больше – предложили меньшие условия, но остаться. Кого-то убрали вообще.

– Вы уже тренировали детей, планируете ли развиваться, как тренер?

– Смотрю в эту сторону. Уже работал с детьми и с юношами в Ужгороде. Мне это очень нравится и детям тоже. В этом есть перспектива.

– А если вас пригласят работать тренером вратарей?

– Это можно. Но я хотел бы еще поиграть. У меня есть еще желание и здоровье. Для тренера вратарей там еще нужно лицензии получать – А, В, затем тренер вратарей.

– Когда вас признали вторым вратарем в УПЛ в прошлом сезоне, было приятно?

– Да, приятно. Но было неприятно, что у меня летом истекал контракт, но не было никакого предложения. Человек своими качествами и игрой доказывал, что он один из лучших. Командам не нужно качество, им нужны молодые футболисты, которых можно продать. В настоящее время такой футбол.

– Какое в Минае сейчас настроение? Игроки готовы сражаться во второй части сезона?

– Настроение нормальное, начнутся сборы, будут работать. Потом игры, чемпионат покажет.

– А что владельцы Миная, готовят команду к выступлениям в Первой лиге?

– Нет, такого настроения никогда не бывает. Если есть шанс, ты будешь за него цепляться. Будут стараться что-то сделать. А получится или нет – время покажет. Там небольшой отрыв, шесть очков от зоны переходных матчей. Всё реально, не яма. Нужно немного удачи и чтобы судейский фактор не вмешивался.

– А что изменилось в Минае? Ушел ли кто-нибудь из собственников, изменились ли источники финансирования?

– Нет, ничего такого, просто бюджет уменьшили, и все.

– Нападающий Даниил Колесник говорил, что клуб с ним не рассчитался. Это со многими так?

– Не знаю, это его вопрос. Насколько я знаю, все в клубе нормально, со всеми рассчитались за отработанное. И нормально будут платить. Потому и уменьшили зарплаты, чтобы точно смогли рассчитываться. Кто будет играть, будет получать зарплату, небольшую, но получать. Правильное решение клуба. Лучше немного, но вовремя, чем обещания, а потом ждать по два-три месяца. И, соответственно, реакция на это футболистов.

– Клуб уменьшает бюджет, но продолжит выполнять обязательства перед футболистами?

– Да.

По теме:
Наполи активно работает над трансфером Судакова из Шахтера
Олег ДУЛУБ: «В Турции просмотрим нескольких легионеров»
Челси не может отдать партнера Мудрика в аренду. Все из-за правила ФИФА
Александр Бандура трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта Минай трансферы УПЛ
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Футбол | 09 января 2024, 21:26 10
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке

Сенегальский нападающий «Аль-Насра» встретил свою жену, когда ей было 16

Валенсия определилась с будущим Яремчука
Футбол | 09 января 2024, 16:31 1
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Валенсия определилась с будущим Яремчука

Игрок останется в команде до конца сезона

А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
Футбол | 09.01.2024, 22:01
А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
А как же Ювентус? У букмекеров появился новый фаворит на трансфер Судакова
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Бокс | 09.01.2024, 16:31
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Португалии
Футбол | 10.01.2024, 01:12
Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Португалии
Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 7
Бокс
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
09.01.2024, 16:08 6
Биатлон
Салах в спарринге Египта не забил пенальти. У узбеков отличился экс-руховец
Салах в спарринге Египта не забил пенальти. У узбеков отличился экс-руховец
08.01.2024, 03:25
Футбол
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
08.01.2024, 13:23 5
Биатлон
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
08.01.2024, 07:14
Бокс
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
08.01.2024, 11:26 3
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 3
Футбол
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
09.01.2024, 09:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем