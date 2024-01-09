Александр БАНДУРА: «Минай всю заплату выплатил, разошлись корректно»

37-летний экс-голкипер «Миная» Александр Бандура рассказал, как распрощался с закарпатским клубом.

– Минай рассчитался с вами?

– Да, все корректно. Пожали руки, остались в хороших отношениях. Что касается зарплаты, то все закрыли, все, что отработал, все закрыли.

– У Миная – всего 6 очков после 15 матчей. Результат соответствует уровню игры?

– Думаю, мы недобрали очков. Очень много судейских ошибок. Мы не были очень сильными, но старались. Не так много нужно, чтобы нам помешать: где-то поставить пенальти, где-то не поставить. И вот уже разница в очках. И мы еще мало забивали. Играли неплохо, но забивать голы надо.

– В этом сезоне вам было интересно? Ведь в УПЛ плотная таблица, каждая команда может обыграть каждую.

– Мне всегда интересно, потому что я люблю футбол. Всей душой люблю эту игру. Поэтому я до сих пор играю. Есть желания и здоровье есть, есть возможности. Хочется поиграть. Посмотрим.

– Какие у вас самые удачные игры были в этом сезоне?

– Наверное, с Вересом (0:0) и Кривбассом (0:1).

– Вратари нередко играют дольше, чем полевые игроки. А вы еще планируете оставаться в футболе?

– Первый фактор – это здоровье. Второй – это желание. Если у тебя уже нет мотивации играть, то зачем играть в таком возрасте? Займись уже чем-нибудь другим. И третий фактор – это наличие клуба.

Вот у меня, например, есть желание, есть возможности, но негде играть. Смотрят на паспорт: уже 37, он стар, он ничего не может. Но чемпионат показывает, кто и что может. Видно, кто играет стабильно, а кто ошибается.

– У вас еще есть желание отыграть два-три сезона?

– Конечно, есть. Но ведь вопрос, где играть? За какие деньги? Какие задачи команда ставит.

– А если вас пригласит амбициозный клуб из Второй лиги, вы рассматривали бы такое приглашение?

– Конечно, рассматривал бы.