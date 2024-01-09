Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр БАНДУРА: «Минай всю заплату выплатил, разошлись корректно»
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 00:53 | Обновлено 09 января 2024, 01:15
180
0

Александр БАНДУРА: «Минай всю заплату выплатил, разошлись корректно»

37-летний голкипер рассказал, как распрощался с закарпатским клубом

09 января 2024, 00:53 | Обновлено 09 января 2024, 01:15
180
0
Александр БАНДУРА: «Минай всю заплату выплатил, разошлись корректно»
ФК Минай. Александр Бандура (слева)

37-летний экс-голкипер «Миная» Александр Бандура рассказал, как распрощался с закарпатским клубом.

– Минай рассчитался с вами?

– Да, все корректно. Пожали руки, остались в хороших отношениях. Что касается зарплаты, то все закрыли, все, что отработал, все закрыли.

– У Миная всего 6 очков после 15 матчей. Результат соответствует уровню игры?

– Думаю, мы недобрали очков. Очень много судейских ошибок. Мы не были очень сильными, но старались. Не так много нужно, чтобы нам помешать: где-то поставить пенальти, где-то не поставить. И вот уже разница в очках. И мы еще мало забивали. Играли неплохо, но забивать голы надо.

– В этом сезоне вам было интересно? Ведь в УПЛ плотная таблица, каждая команда может обыграть каждую.

– Мне всегда интересно, потому что я люблю футбол. Всей душой люблю эту игру. Поэтому я до сих пор играю. Есть желания и здоровье есть, есть возможности. Хочется поиграть. Посмотрим.

– Какие у вас самые удачные игры были в этом сезоне?

– Наверное, с Вересом (0:0) и Кривбассом (0:1).

– Вратари нередко играют дольше, чем полевые игроки. А вы еще планируете оставаться в футболе?

– Первый фактор – это здоровье. Второй – это желание. Если у тебя уже нет мотивации играть, то зачем играть в таком возрасте? Займись уже чем-нибудь другим. И третий фактор – это наличие клуба.

Вот у меня, например, есть желание, есть возможности, но негде играть. Смотрят на паспорт: уже 37, он стар, он ничего не может. Но чемпионат показывает, кто и что может. Видно, кто играет стабильно, а кто ошибается.

– У вас еще есть желание отыграть два-три сезона?

– Конечно, есть. Но ведь вопрос, где играть? За какие деньги? Какие задачи команда ставит.

– А если вас пригласит амбициозный клуб из Второй лиги, вы рассматривали бы такое приглашение?

– Конечно, рассматривал бы.

По теме:
Ювентус закрывает соглашение о трансфере центрбека Лилля Тиаго Джало
Юрий КОВАЛЬ: «Так сложилась ситуация, что Зарю пришлось встряхнуть»
Трансфер Мудрика в Челси входит в топ-5 самых дорогих переходов зимы
трансферы Александр Бандура Минай трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Бокс | 08 января 2024, 07:14 0
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри

Китайский супертяжеловес признался, что не до конца уверен в своем мнении

Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Футбол | 08 января 2024, 12:51 0
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков

Будут привлекаться и игроки молодежной сборной

Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Футбол | 08.01.2024, 11:26
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит
Футбол | 08.01.2024, 21:35
Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит
Кевин прошел тесты в Палмейрасе. В расположение Шахтера пока не летит
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Футбол | 08.01.2024, 23:05
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Титул не помог. Гофф потеряет статус третьей ракетки мира
Титул не помог. Гофф потеряет статус третьей ракетки мира
07.01.2024, 10:30
Теннис
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
ЧФР Клуж ввел интересное правило имени Коноплянки, связанное с зарплатой
07.01.2024, 07:59 15
Футбол
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
08.01.2024, 14:49 9
Футбол
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира в Окленде
Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира в Окленде
07.01.2024, 09:41
Теннис
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
Мбаппе готов отказаться от Реала. Известна причина такого решения
Мбаппе готов отказаться от Реала. Известна причина такого решения
07.01.2024, 22:37 8
Футбол
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем